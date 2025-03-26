Ο Ανδρουλάκης απέρριψε την πρόταση Φάμελλου για κοινό ψηφοδέλτιο - Τι είπε για προανακριτική και δημοσκοπήσεις

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο ΟΡΕΝ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε τα τεκταινόμενα στην Τουρκία σημειώνοντας ότι «ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιοι τη θεωρούν υπό ένταξη χώρα. Μιλάμε για παράλογα πράγματα. Θέλω να θυμηθείτε τι έχω πει τα τελευταία χρόνια. Για εμένα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Έχουν μια άλλη εσωτερική λειτουργία. Δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών και υπονομεύονται τα κυριαρχικά δικαιωμάτα άλλων κρατών, από τον νότιο Καύκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο».

Ως προς το κυβερνητικό δόγμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «“Ήρεμα νερά” και επικοινωνία βυθίστηκαν στην Κάσο. Η Τουρκία αποδεικνύει με τις πράξεις και το σχέδιο της ότι θα παραμείνει μια ισχυρή αναθεωρητική δύναμη. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να ενισχύσουμε όλα τα εργαλεία αποτροπής της χώρας και της Ευρώπης. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η Τουρκία να μη μπορεί σε καμία περίπτωση να παίξει ρόλο εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης στην υπόθεση Τριαντόπουλου. «Είδατε εσείς να κάνουμε σόου; Εμείς ασκούμε τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα βάσει του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν είναι για να το καταστρατηγούμε. Ο κ. Μητσοτάκης τη μια δεν θέλει προανακριτική, την άλλη τη θέλει με μια δική του βερσιόν. Υπάρχει Σύνταγμα, νόμοι, πορίσματα της δικαιοσύνης. Ή θα τα σεβαστούν ή κάτι φοβούνται. Και προφανέστατα φοβούνται γιατί έχουν πει πάρα πολλά ψέματα».

Επανέλαβε μάλιστα τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ: «Όποιο πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης και αν έρθει, θα κάνουμε πρόταση προανακριτικής, ώστε βάσει του Συντάγματος να οδηγηθούν στον φυσικό δικαστή. Εμείς είμαστε ασυνεπείς ή η Νέα Δημοκρατία που κάνει ό,τι θέλει πέρα από πορίσματα της δικαιοσύνης, πέρα από το Σύνταγμα; Υπάρχει ξεκάθαρη καταστρατήγηση του Συντάγματος. Το λένε σχεδόν όλοι οι συνταγματολόγοι».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Προφανέστατα, η Νέα Δημοκρατία θέλει να δημιουργήσει έναν κίνδυνο, έναν φόβο, να θυμίσει το 2015. Αυτά προσπαθούν να κάνουν οι επικοινωνιακοί της μηχανισμοί. Όσοι έχουμε πολιτική εμπειρία, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην ουσία: Το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει δέκα χρόνια. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, είχε τρία χρόνια πρωθυπουργό. Και προσπαθεί να επιρρίψει σε εμάς ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης, που έχει αφήσει τη χώρα στην προτελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και η διαφθορά έχει κλιμακωθεί ξανά; Επειδή είμαι συνεπής άνθρωπος, όπως κάναμε την πρόταση δυσπιστίας πέρυσι, με την ίδια διαδικασία την κάναμε και φέτος. Γιατί δεν υπήρξε αυτό το δημοσκοπικό εύρημα πέρυσι; Υπάρχει ένα κλίμα αντιπολιτικής, το οποίο ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει για να δημιουργήσει το δίλημμα “Μητσοτάκης ή χάος” και να συσπειρώσει τις δυνάμεις της».

Και συμπλήρωσε: «Να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι στο τέλος ο κόσμος μπορεί να επιλέξει το χάος για να φύγουν, με επώδυνο για την πατρίδα μας τρόπο. Ως πολιτικός και ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω χρέος στις επόμενες εθνικές εκλογές οι πολίτες να έχουν κυβερνητική προγραμματική επιλογή, που θα αλλάξει την Ελλάδα».

Τοποθετούμενος επί πολιτικών σεναρίων στην κεντροαριστερά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο κόσμος δεν περιμένει σενάρια ούτε παρασκήνια, περιμένει λύσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα φύγει, όταν ο ελληνικός λαός δει ολοκληρωμένο πρόγραμμα λύσεων για να βελτιωθεί η ζωή του. Αν τα κόμματα αθροιστούν, μειώνεται το ακροατήριο τους ή όχι; Άρα, ποιος κερδίζει; Προτείνουν κάποιοι να αθροιστούν τα κόμματα για να μειωθούν τα ακροατήρια τους, άρα τελικά ωφελημένη να είναι η Νέα Δημοκρατία. Και θέλετε να τα πάρω σοβαρά όλα αυτά; Συνεχίζω αταλάντευτος στη δέσμευση που πήρα απέναντι στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με έχει εκλέξει δύο φορές Πρόεδρο. Πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός να έχει επιλογή κυβέρνησης και προγράμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτό φέρω μεγάλη ευθύνη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχει αυτή την επιλογή».

Σημειώνεται ότι ευθεία πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου στις προσεχείς εκλογές έκανε νωρ΄τιερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του.

Επικρίνοντας τα κυβερνητικά πεπραγμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα: «Μ’ έχει λυπήσει πάρα πολύ. Διαβάζω ότι ο γιατρός της Σερίφου, που έφυγε από τη Σουηδία, πήγε εκεί και πάλεψε για να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό κέντρο υγείας, επιλέγει τώρα να πάει στην Κύπρο. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για την υγεία και τη νησιωτικότητα; Σε τι κατάσταση είναι το νοσοκομείο της Σάμου που πήγα πριν από εβδομάδες; Σε τι κατάσταση είναι τα κέντρα υγείας στα νησιά; Επιτέλους αυτή η κυβέρνηση θα δώσει κίνητρα για να πάνε γιατροί, να υπάρξει αναβάθμιση; Δεν μπορεί να έχουμε άλλη Ελλάδα στους ορεινούς όγκους, άλλη Ελλάδα στο Λεκανοπέδιο με άλλες ευκαιρίες και άλλη στα νησιά μας. Είναι προτεραιότητα μου να αναβαθμίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης επισκόπησε τα αποτελέσματα των τριών περιφερειακών συνδιασκέψεων του ΠΑΣΟΚ: «κάνουμε μία μεγάλη εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και μιλήσαμε για αποσύνδεση της μείωσης του ΦΠΑ με το προσφυγικό-μεταναστευτικό.Πήγαμε στην Ήπειρο και μιλήσαμε για άμεσα περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ σε όλες τις ορεινές περιοχές και ολιστικά προγράμματα ανάπτυξης σε όλους τους ορεινούς όγκους της χώρας. Πήγαμε στη Θράκη και είπαμε ότι επιτέλους πρέπει να γίνει ένας ενεργειακός και μεταπρατικός κόμβος, διότι αναπτύσσονται όλες οι χώρες γύρω μας και βιομηχανικά και σε άλλα επίπεδα».

