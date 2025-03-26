Στόχος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για να έχουμε οικειοθελείς επιστροφές, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Ευρώπη επεξεργάζεται σχέδιο για τις οργανωμένες επιστροφές.

Τόνισε ακόμα ότι η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων αλλά και η τεράστια προσπάθεια από το Λιμενικό Σώμα έχουν συμβάλει, ώστε οι ροές μεταναστών από τον Έβρο να είναι σχεδόν μηδενικές, ενώ από τη θάλασσα δεν έχουν την ένταση του παρελθόντος και σε αυτό βοηθάει και η Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

