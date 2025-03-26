Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστική λύση στο αποχετευτικό πρόβλημα της Ύδρας

Οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα του ανεπαρκούς αποχετευτικού δικτύου και της διαχείρισης των λυμάτων της Ύδρας δίνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και του Δημάρχου του νησιού, Γεώργιου Κουκουδάκη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκατομμυρίων ευρώ (προ ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και αφορά στην ολοκλήρωση των αποχετευτικών υποδομών στη συνοικία Καμίνια, που βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμανιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου, στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού.

Με την υλοποίησή του, η Ύδρα αποκτά ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό αποχετευτικό σύστημα, το οποίο διασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημόσια υγεία, την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου

Για τη συνοικία Καμίνια, προβλέπεται η κατασκευή:

Κεντρικού συλλεκτήρα λυμάτων, μήκους 340,5 μ.

Δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων, συνολικού μήκους 4,38 χλμ.

459 φρεατίων επίσκεψης

Δύο υπόγειων αντλιοστασίων ακαθάρτων

Δύο αγωγών ακαθάρτων, μήκους 506,5 μ.

Αγωγού προσαγωγής προς το υφιστάμενο δίκτυο, μήκους 272 μ.

καθώς επίσης και την προμήθεια και τοποθέτηση 459 φρεατίων επίσκεψης του δικτύου.

Για την περιοχή του γηπέδου, το έργο περιλαμβάνει:

Κεντρικούς συλλεκτήρες λυμάτων, συνολικού μήκους 792 μ.

Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, μήκους 0,99 χλμ.,

169 φρεάτια επίσκεψης

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Σήμερα δίνουμε οριστική λύση σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Ύδρας, με ένα έργο που διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού και τη θωράκιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, βάζουμε τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα που επηρέαζε την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική ισορροπία του ιστορικού αυτού τόπου. Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να υλοποιεί έργα ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής τους και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το μέλλον».

Το παρών στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν, εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων Ευστράτιος Παγωτέλης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.