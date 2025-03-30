Μητσοτάκης στο Ισραήλ: Συμπαραγωγή στο αμυντικό τομέα, έμφαση στην καινοτομία και την έρευνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με στελέχη του υπουργείου 'Αμυνας του Ισραήλ (SIBAT), και με ανώτατα στελέχη της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της ισχυρής υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσής της.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ανταλλαγή απόψεων για ευκαιρίες σύμπραξης και συμπαραγωγής, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα και την απόκτηση στρατηγικών δυνατοτήτων.

Τονίστηκε, επίσης, η σημασία της αμοιβαίας επωφελούς διμερούς συνεργασίας στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του οικοσυστήματος ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, στο οποίο προστίθενται εταιρείες με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.