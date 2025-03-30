Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, με τους δύο ηγέτες να πραγματοποιούν αρχικά μια ιδιωτική συνάντηση και στη συνέχεια διευρυμένη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ και συζήτησαν την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις προκλήσεις στη Συρία, στον Λίβανο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνδεσιμότητας και των ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά στον Λίβανο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της σταθερότητας στη χώρα και της τήρησης της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο.

Σημείωσε ακόμα την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και παύσης των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Μπένιαμιν Νετανιάχου: Καλώς ήρθατε Πρωθυπουργέ, καλέ μου φίλε Κυριάκο. Εδώ είναι δύο γαλάζια και λευκά που συναντιούνται. Είμαστε δύο αρχαίοι λαοί. Οι ελεύθεροι πολιτισμοί μας ξεκίνησαν από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε κοινές αξίες και μοιραζόμαστε σήμερα ένα κοινό συμφέρον, αλλά και κοινές προκλήσεις. Πιστεύω ότι πολλές ευκαιρίες βρίσκονται ενώπιόν μας. Προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σας.

Αλλάζετε την οικονομία της Ελλάδας. Διήλθαμε κι εμείς από μια παρόμοια διαδικασία. Οι δεσμοί μας ενισχύονται διαρκώς. Γνωρίζω πολλούς Ισραηλινούς που πηγαίνουν στην Ελλάδα, που επενδύουν στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Ανυπομονώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις για την ασφάλεια, τις οικονομικές ευκαιρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας, κάτι που ξέρω ότι επιθυμείτε.

Από μία δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο προς μια άλλη δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο, καλώς ήρθες, φίλε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι πάντοτε χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να συζητώ μαζί σας. Πρόκειται για μια στρατηγική εταιρική σχέση που έχει σημαντικό βάθος, όπως επισημάνατε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να επαναφέρουμε την περιοχή μας σε κατάσταση ειρήνης.

Θέλουμε να εστιάσουμε, επίσης, στην οικονομική μας συνεργασία, αλλά και στην αμυντική μας συνεργασία, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς στην Ελλάδα. Προσβλέπω πραγματικά στη συζήτηση που θα έχουμε. Έχουμε πάντοτε πολύ ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που με δέχεστε σήμερα στην Ιερουσαλήμ.

