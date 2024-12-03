Μητσοτάκης στο CNN: Η Ελλάδα πέτυχε αξιοθαύμαστη ανάκαμψη

«Ειλικρινά μιλώντας, θα έπρεπε να έχουμε δει τα σημάδια πολύ πιο πριν, πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ και αν διαβάσετε την έκθεση Ντράγκι είναι ένας μεγάλος κώδωνας του κινδύνου σε σχέση με τι χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη για να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτές οι συστάσεις, που είναι γενναίες, ήδη έχουν συζητηθεί στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αισθάνομαι ένα πολύ ωραίο αυξανόμενο μομέντουμ ότι είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

"We had to painstakingly remove every single piece...and then put it back. What we have now...is a completely unique experiment of an underground museum."

Greek Prime Minister @kmitsotakis describes how ancient ruins were incorporated into the design of a new metro system. pic.twitter.com/SXQJ7tm6TB December 2, 2024

«Έχει έρθει η ώρα να κινηθούμε προς τα εμπρός»

Στη συνέχεια πρόσθεσε «για παράδειγμα να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνά μας, όχι μόνο ατομικά ως κράτη μέλη, αλλά και συλλογικά πιθανόν. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό για να συμπληρώσουμε τον αμυντικό μας προϋπολογισμό, όταν η αυτοάμυνα καθίσταται μια προτεραιότητα. Θα μπορέσουμε άραγε να κάνουμε την πράσινη συμφωνία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τα υφέρποντα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας; Πώς θα έχουμε πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια; Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν. Δεν έχουμε λάβει αποφάσεις επιτυχώς, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να κινηθούμε προς τα εμπρός. Και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρος κυρία φον ντερ Λάιεν ακριβώς αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή για γενναία δράση[…]»

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κουέστ ανέφερε ότι το σημείο δεν θα είναι η Επιτροπή και ότι το βασικό θα είναι το Συμβούλιο καθώς, όπως ανέφερε, μιλούσαμε με τον κύριο Ντράγκι όταν είπε ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τις προτάσεις τις έχουν προσυπογράψει, αλλά το Συμβούλιο και φυσικά τα κράτη μέλη ξεχωριστά θα αποτελέσουν το ζήτημα στην εφαρμογή των συστάσεων προτάσεων Ντράγκι. Είστε υπέρ αυτών και θα τα προωθήσετε στο Συμβούλιο; ρώτησε στη συνέχεια τον κ. Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό να απαντά «φυσικά και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τέσσερα έτη, όταν εμείς πολεμούσαμε την πανδημία, δημιουργήσαμε το ταμείο ανάκαμψης Νext Generation EU. Πολλοί απρόθυμοι πίστευαν ότι δεν θα συνέβαινε. Αλλά συνέβη. Γιατί; Διότι οι καιροί το απαιτούσαν και τώρα είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Κάποιες αποφάσεις φυσικά θα σημάνουν ότι πρέπει να σκεφτούμε τον κοινό δανεισμό, την κοινή χρηματοδότηση, ενώ κάτi άλλα κομμάτια έχουν να κάνουν με την απλοποίηση ή με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπερβούμε τις ενστάσεις, όπως η κεφαλαιαγορά σε ενιαίο επίπεδο».

«[…] είμαι υπέρ μιας ολιστικής προσέγγισης προς την έκθεση Ντράγκι. Όχι μόνο τι είναι βολικό προς εμάς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν κατά πλειοψηφία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μπορούν να διατηρήσουν τις ενστάσεις τους επί κρίσιμων ζητημάτων, όπως η εξωτερική πολιτική ή η άμυνα ή η ασφάλεια[…].

«Η αλλαγή στην αμερικανική σκηνή μπορεί να δράσει ως ώθηση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπήρχαν επί μακρόν στην Ευρώπη»

Ερωτηθείς για τη σημασία της εκλογής Τραμπ και αν είναι η ώθηση που χρειάζεται η Ευρώπη για να γίνει κάτι ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «πιστεύω ότι η κρίση ήταν ήδη εδώ και φυσικά κάποιοι δεν ήθελαν να την αντιμετωπίσουν.

Η ενέργεια, για παράδειγμα, οι τιμές ενεργείας, το γεγονός ότι δεν προωθήσαμε ένα οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών για να δαμάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, δεν επενδύσαμε αρκετά σε καθαρές τεχνολογίες όπου μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν ηγετικό ρόλο. Ο κώδων χτυπούσε πάρα πολύ έντονα, ακόμη και πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή στην αμερικανική σκηνή μπορεί να δράσει ως μια ώθηση για να αντιμετωπιστούν τα υφέρποντα προβλήματα που υπήρχαν επί μακρόν, αλλά δυστυχώς είχαμε επιλέξει να αγνοήσουμε[…]» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ μια χώρα η οποία έχει επιτύχει αξιοθαύμαστη ανάκαμψη»

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι θα αναλάβει ηγετικό ρόλο σε άτυπο επίπεδο, ώστε να υπάρξουν συνασπισμοί συμφωνιών εντός Ευρώπης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε « είμαι ένα από τα λίγα μέλη του Συμβουλίου που έχει εργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι πεπειραμένος για να καταλάβω πώς δουλεύει το Συμβούλιο και νομίζω ότι έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ μια χώρα η οποία έχει επιτύχει αξιοθαύμαστη ανάκαμψη. Αν σκεφτείτε ότι τώρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά θέματα, αναφέρατε κάποιες, αλλά η Ελλάδα θα έχει πρωτογενή πλεονάσματα.

Είναι μια χώρα η Ελλάδα που μειώνει φόρους, αντίθετα από άλλες. Υπάρχουν άλλες χώρες όπου βλέπουμε πρόβλημα στη μεταποίηση. Όχι στην Ελλάδα. Άρα πιστεύω ότι ερχόμαστε στο τραπέζι έχοντας σε τάξη τα του οίκου μας».

«Πείραμα ενός μουσείου» το μετρό της Θεσσαλονίκης

«Έχουμε ένα πείραμα ενός μουσείου, οι επιβάτες μπορούν να θαυμάζουν ένα μουσείο όταν μετακινούνται με το μετρό στη Θεσσαλονίκη» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του.

«Είναι ένα έργο που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα γίνει, τελικά αποδείχθηκε πως έκαναν λάθος» είπε ακόμη σχετικά, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στη θέσπιση κανόνων για τα social media είπε: «Θέλουμε τεχνολογίες εξακρίβωσης», ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, ούτως ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι.

