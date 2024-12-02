Ν. Δένδιας: Να αναδείξουμε τις εγχώριες δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας

Στην προσπάθεια ανάδειξης των εγχώριων δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οποίος συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο 4ο "OT Forum" του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» με κεντρικό τίτλο: «Ένα νέο Παραγωγικό Μοντέλο - "Ελλάδα 2030"».

Ο κ. Δένδιας συνομίλησε με τις δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Ελένη Στεργίου στην ενότητα με τίτλο «Πολιτικές και Κίνητρα για την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας».

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στη δημιουργία του ΕΛ.Κ.Α.Κ., του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, είπε ότι «φτιάχτηκε κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών για να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και στις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος».

Εξήγησε ότι τα Επιτελεία «κατηγοριοποιούν τις ανάγκες τους μέσω μιας νέας διεύθυνσης καινοτομίας η οποία δημιουργήθηκε, τις μεταφέρουν στο ΕΛ.Κ.Α.Κ.» και αυτό διατυπώνει το ερώτημα στο οικοσύστημα: «Μπορείτε να μας δώσετε απάντηση στη συγκεκριμένη ανάγκη»;

«Εφόσον δοθεί απάντηση, η απάντηση μεταφέρεται πάλι στη Διεύθυνση Καινοτομίας και στα Επιτελεία, αξιολογείται και εφόσον κρίνεται επαρκής, δίδεται η εντολή δημιουργίας πρωτοτύπου» συνέχισε.

«Το πρωτότυπο ελέγχεται. Εάν το πρωτότυπο καλύπτει τις ανάγκες, δίδεται παραγγελία» συμπλήρωσε.

Ο κ. Δένδιας προανήγγειλε ότι στις 12 και 13 Δεκεμβρίου «έρχεται ο Γάλλος υπουργός Άμυνας στην Αθήνα για να εγκαινιάσουμε ένα συνέδριο συνεργασίας των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας Ελλάδας και Γαλλίας, με κύριο διοργανωτή το ΕΛ.Κ.Α.Κ.».

Για τα εξοπλιστικά, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε «αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητάμε ελληνική συμμετοχή, με ένα δεδομένο ποσοστό - όταν είναι δυνατόν - της τάξης του 15-20%, περισσότερο και εγκατάσταση παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου αυτό είναι δυνατόν».

«Παραδείγματος χάρη στο πρόγραμμα των Belharra, αυτό που επιδιώκουμε εφόσον καταλήξουμε στη διαπραγμάτευση με την τέταρτη Belharra είναι η συνολική αύξηση της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα» πρόσθεσε.

«Στην αρχική φάση η συμμετοχή αυτή ήταν πολύ λιγότερη από αυτό που θα θέλαμε. Φτιάχνονται ορισμένα τμήματα στην Ελλάδα πράγματι, αλλά δεν είναι αρκετό, θέλουμε παραπάνω. Είναι λογικό να θέλουμε παραπάνω» επισήμανε.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει «είναι αναγκασμένη να έχει μια επαρκή αμυντική ικανότητα για να αποτρέψει έναν συγκεκριμένο τουλάχιστον επιθετικό γείτονα, ο οποίος μας απειλεί με πόλεμο. Υπάρχει ισχύον casus belli. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σε αυτό τον πλανήτη, ούτε μια άλλη χώρα σε αυτό τον πλανήτη που να υπάρχει εναντίον της απειλή πολέμου».

«Όταν λέω να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, η χώρα οφείλει να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της και μόνη της. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, εάν μπορούμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και μόνοι μας» πρόσθεσε.

Για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Ασπίδες» εξήγησε ότι «η αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα είναι μία από τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή».

«Εμείς δεν είμαστε με κανένα τρόπο μέρος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Άρα δεν μπορούμε να δεχόμαστε, είτε πλοία συμφερόντων μας, είτε πλοία με τη σημαία μας, είτε πλοία που κατευθύνονται στα λιμάνια μας, να είναι αντικείμενο στοχοποίησης από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει να εκβιάσει οιονδήποτε» διευκρίνισε.

Για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Δεν έχω, δεν είχα και δεν έχω πειστεί ότι η Τουρκία έχει αποστεί των πάγιων επιδιώξεών της. 'Αρα η Τουρκία διατυπώνει, και μάλιστα με διευρυνόμενο εύρος, με αυξανόμενο εύρος, τις διεκδικήσεις της απέναντι στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Η ήρεμη επιφάνεια, δηλαδή οι μη παραβιάσεις, σε ένα βαθμό, του εναέριου χώρου, του FIR Αθηνών και η μη ανάγκη αναχαίτισης από ελληνικά αεροπλάνα έχει να κάνει με την ανάγκη της Τουρκίας στην ευρύτερη εικόνα της να φαίνεται σαν ένας καλός παίκτης στο διεθνές γίγνεσθαι» ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «οφείλει να έχει αμυντικό βραχίονα», αλλά εξήγησε ότι δεν είναι καθόλου έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα.

«Από τη μία πλευρά», ανέλυσε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει: «Οφείλουμε να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες, οφείλουμε να έχουμε αμυντικό βραχίονα».

Και συνέχισε «Ένα τμήμα της Ένωσης μάλιστα» λέει και «αυτόνομο αμυντικό βραχίονα», δηλαδή να μπορεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ».

«Κι ένα άλλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σου λέει, «εάν υπερβείς κατά ελάχιστο με τις αμυντικές δαπάνες το δημοσιονομικό όριο, μπαίνεις αμέσως υπό επιτήρηση και μετά θα εξετάσουμε εάν έπρεπε να κάνεις αμυντικές δαπάνες». Αυτές οι δυο πραγματικότητες δεν επικοινωνούν» διευκρίνισε.

Επανέλαβε, δε, ότι κεντρική στόχευση του υπουργείου είναι «να φτιάξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του 2030».

Απαντώντας σε ερώτηση της κυρίας Φωτάκη αναφορικά με το ότι για την Προεδρία της Δημοκρατίας «φαίνεται να δημιουργείται μία εικόνα ότι ίσως να είστε η μοναδική λύση» ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε: «Ούτε το ερώτημα δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αλίμονο στη χώρα αν εγώ ήμουν η μοναδική λύση για την Προεδρία της Δημοκρατίας» και συνέχισε λέγοντας ότι επί του θέματος της Προεδρίας έχει ήδη απαντήσει δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν.

«Είπα αυτό που πιστεύω και αυτό που νομίζω και για τον θεσμό, διότι θεωρώ ότι και ο θεσμός βλάπτεται. Εάν τέσσερις, πέντε, έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Προέδρου ξεκινά μια κουβέντα για τη διαδοχή του, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό δεν τον περιλαμβάνει, δεν την περιλαμβάνει. Δεν είναι αυτό σεβασμός σε αυτόν τον θεσμό» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.