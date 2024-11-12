Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, θα λάβει μέρος στις εργασίες της 29ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP29), στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 7:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του πρακτορείου Bloomberg.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο στην COP29 και θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου υψηλού επιπέδου της διάσκεψης.

Στις 9:15 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην παράλληλη εκδήλωση «Vertical Corridor: Europe's New Energy Lifeline» και στις 12:00 στην παράλληλη εκδήλωση «Our Ocean, Our Action», οι οποίες θα φιλοξενηθούν στο ελληνικό περίπτερο.

Στις 14:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην παράλληλη εκδήλωση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την αποστολή έγκαιρων προειδοποιήσεων και την αντιμετώπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Στις 15:20 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.