Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρεί καλή λύση τις εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου στη Γερμανία

Ως «καλή λύση» περιέγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς τη συμφωνία για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, παρότι ο ίδιος επιθυμούσε ταχύτερες διαδικασίες.
«Χάνουμε περίπου έναν μήνα για τη νέα βουλή και για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά η 23η Φεβρουαρίου είναι μια καλή λύση», δήλωσε ο κ. Μερτς, αναγνωρίζοντας ότι εκλογές αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα επεφύλασσαν ενδεχομένως επιπλέον δυσκολίες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.