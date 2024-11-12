Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρεί καλή λύση τις εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου στη Γερμανία

Ως «καλή λύση» περιέγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς τη συμφωνία για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, παρότι ο ίδιος επιθυμούσε ταχύτερες διαδικασίες.

«Χάνουμε περίπου έναν μήνα για τη νέα βουλή και για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά η 23η Φεβρουαρίου είναι μια καλή λύση», δήλωσε ο κ. Μερτς, αναγνωρίζοντας ότι εκλογές αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα επεφύλασσαν ενδεχομένως επιπλέον δυσκολίες.

Πηγή: skai.gr

