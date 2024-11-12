Την παραίτησή της υπέβαλλε η Ολυμπία Τελιγιορίδου κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κα Τελιγιορίδου, που πρόσκειται στον Στέφανο Κασσελάκη, παραιτήθηκε από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος καταγγέλλοντας παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για απαξία της κομματικής λειτουργίας.

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης της κας Τελιγιορίδου:

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Π.Γ . τοποθετήθηκα για τον λόγο που με οδήγησε στην απόφασή μου να παραιτηθώ από μέλος της ΠΓ και μέλος της ΚΕ.

-Η απαξία της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιβεβαιώθηκε δυστυχώς με περίτρανο τρόπο στο έκτακτο Συνέδριο. Μετά τον αυταρχικό αποκλεισμό μεμονωμένων συνέδρων ή και ολόκληρων οργανώσεων τις προηγούμενες ημέρες , ήρθε την προηγούμενη Παρασκευή και ο αποκλεισμός εισόδου εκλεγμένων συνέδρων στο χώρο του Γκάζι live.

-Το αποκορύφωμα της αντιδημοκρατικής διαδικασίας ήταν πως ακόμη και αυτοί που έφτασαν στους εσωτερικούς χώρους ήταν δύο κατηγοριών. Στη μία αίθουσα VIP, η ελίτ του κόμματος και σε άλλη αίθουσα ο λαουτζίκος χωρίς καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

-«Πόρτα» από την είσοδο στο Συνέδριο έφαγα κι εγώ 3 φορές. Στη συνέχεια, μαζί με άλλα 2 μέλη της ΠΓ επιχειρήσαμε να εισέλθουμε στο χώρο από την περιβόητη πίσω πόρτα. Όση ώρα κατέβαινα με τα πόδια τους τρεις ορόφους του ελικοειδούς γκαράζ για να φτάσω σε ένα ανσασέρ ένοιωθα πως είμαι σαν αρουραίος.

-Στο Συνέδριο δεν τηρήθηκαν οι βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως τον γνώρισα μέχρι πρόσφατα.

-Σήμερα κυκλοφόρησε ένα video όπου μέσα στην «αίθουσα VIP» ακούγονται διάλογοι απαξιωτικοί για τη λειτουργία του κόμματος και για τους αποκλεισμένους συνέδρους, ανάμεσα σε στελέχη της ηγεσίας του κόμματος και της ΚΟΕΣ. Κατώτεροι των περιστάσεων.

-Μπορεί κάποιοι να είναι ικανοποιημένοι από όλο αυτό. Εγώ όμως στη ζωή μου δεν πίστεψα ποτέ πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

-Δεν επιθυμώ να είμαι συμμέτοχη σε όλο αυτό.

-Παραιτούμαι από μέλος της Π.Γ. και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



