Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στο υπουργείο τον Υπουργό Άμυνας της Ζάμπια Αμπρόζ Λουΐτζι Λουφούμα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Όπως ανακοινώθηκε, παρόντες στην υποδοχή, αλλά και στις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, ήταν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Στην κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί, καθώς και κατά τη συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για την προοπτική ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ζάμπια.

Ο κ. Δένδιας και ο κ. Λουφούμα υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) που αφορά στη φοίτηση Στρατιωτικού Προσωπικού της Ζάμπια σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Το Μνημόνιο εντάσσεται στο γενικότερο πλέγμα της ενίσχυσης των σχέσεων με χώρες της εξαιρετικά σημαντικής για την Ελλάδα Αφρικανικής Ηπείρου μέσω της αμυντικής διπλωματίας.

Σύντομα αναμένεται να δοθεί η ευκαιρία για την υπογραφή παρόμοιων Μνημονίων - τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας - και με άλλα κράτη της Αφρικής (όπως με Πράσινο Ακρωτήριο, Ρουάντα, Μοζαμβίκη).

Επίσης, έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Μνημονίων στρατιωτικής εκπαίδευσης και με άλλα αφρικανικά κράτη.

«Το Μνημόνιο», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, «αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμυντικής μας διπλωματίας για την πολύ σημαντική για εμάς αφρικανική ήπειρο».

«Τα Γενικά Επιτελεία μας μπορούν να εξειδικεύσουν τους τομείς που μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεργασία. Τομείς που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι η εκπαίδευση φοιτητών των Στρατιωτικών Σχολών σας στις δικές μας Στρατιωτικές Σχολές, η ανταλλαγή επισκέψεων που θα μπορούσε να έχει και τη διάσταση της ανταλλαγής γνώσεων, η κοινή συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις, αρχικά με παρατηρητές, και η συμμετοχή σας στο δημιουργούμενο σύστημα αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα προχωρά σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο υπουργείο Άμυνας, των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», και θα ήμασταν πρόθυμοι να μοιραστούμε μαζί σας τα διδάγματα τα οποία μας έχουν οδηγήσει σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση» επισήμανε.

Η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Άμυνας της Ζάμπια θα συνεχισθεί με επισκέψεις που θα πραγματοποιήσει σε στρατιωτικές σχολές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.