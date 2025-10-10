Μητσοτάκης - Σκλαβενίτης: Τι συμφώνησαν στο Μαξίμου

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου, στη σκιά του προστίμου που επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη αλυσίδα του οργανωμένου λιανεμπορίου της χώρας, πρόστιμο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ομίλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν να τεθούν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ όλα τα θέματα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες που διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).και να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης επικαλούμενο παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου, ούτε παραπλάνηση των πελατών.

Υπογραμμίζει δε, πως το πρόστιμο επιβλήθηκε «με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση» και ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.

Πηγή: skai.gr

