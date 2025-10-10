Στο Ηνωμένο Βασίλειο μετέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής, σήμερα το πρωί, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στην έναρξη του 9ου Ελληνο-Βρετανικού Συμποσίου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Jesus College), με θέμα «Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο – Εταίροι σε μια Εποχή Αβεβαιότητας».

Αναλυτικά τα σημεία ομιλίας του Νίκου Δένδια:

Aνάγκη για στενότερη στρατηγική συνεργασία δυτικών συμμάχων σε μια «εποχή αβεβαιότητας«.

Δεν αναφέρθηκε στις κλασικές ελληνοτουρκικές διαφορές (casus belli, Τουρκολιβυκό μνημόνιο). Αντ' αυτού, έθεσε ένα πιο θεμελιώδες ερώτημα προς το Ηνωμένο Βασίλειο: Είναι σίγουρο το Λονδίνο ότι μοιράζεται με την Άγκυρα την ίδια κοσμοθεωρία και τις ίδιες γεωπολιτικές επιδιώξεις;

Είπε κάντε ένα «τεστ»: αν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούσε δύο εικόνες του κόσμου σε 30 χρόνια, μία σύμφωνα με το όραμα του Λονδίνου και μία σύμφωνα με το όραμα της Άγκυρας, «πόσο όμοιες θα ήταν αυτές οι δύο εικόνες;».

Επισήμανε την αντίφαση ότι η Τουρκία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί «τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα». Τόνισε ότι όχι μόνο δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση στη Ρωσία, αλλά αντίθετα, ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία

Ανέφερε την Τουρκία ως έναν από τους ξένους παράγοντες (μαζί με τη Ρωσία) που βλέπουν τα Δυτικά Βαλκάνια ως «αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού». Επίσης, χαρακτηρίζει την «επιθετική στάση» της Τουρκίας στον Καύκασο ως μια πρόκληση για τη σταθερότητα. Στη Συρία, η επιρροή της Τουρκίας θεωρείται «μεγάλος περιορισμός»

Είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει «υπερμεγέθεις ένοπλες δυνάμεις» επειδή αντιμετωπίζει «μια μεγάλη απειλή από έναν γείτονα» που είναι δέκα φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος. Αυτή η απειλή είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα υλοποιεί το μετασχηματιστικό πρόγραμμα «Ατζέντα 2030» για τις ένοπλες δυνάμεις της.

Πηγή: skai.gr

