Τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών ζήτησε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης».
«Με όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, τον κατακερματισμό των κομμάτων και την κατάρρευση της κυβέρνησης, η μόνη λύση που μπορεί να βρεθεί είναι η προσφυγή στις εκλογές, ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ποιοι είναι το πρόβλημα και ποιος είναι η λύση. Η Ελληνική Λύση είναι η λύση στο πρόβλημα», δήλωσε συκγκεκριμένα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
