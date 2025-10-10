Τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών ζήτησε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης».

«Με όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, τον κατακερματισμό των κομμάτων και την κατάρρευση της κυβέρνησης, η μόνη λύση που μπορεί να βρεθεί είναι η προσφυγή στις εκλογές, ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ποιοι είναι το πρόβλημα και ποιος είναι η λύση. Η Ελληνική Λύση είναι η λύση στο πρόβλημα», δήλωσε συκγκεκριμένα ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.