Ανακοίνωση για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ εξέδωσαν τα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», τονίζοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου, ούτε παραπλάνηση των πελατών.

Υπογραμμίζει δε, πως το πρόστιμο επιβλήθηκε «με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση» και ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί µας Πελάτες και Συνεργάτες,

Η ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή µας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιµο ύψους 1.440.000€, επικαλούµενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, µετά από έλεγχο σε 36 ταµπελάκια τιµών στο Κατάστηµά µας στη Νέα Χαλκηδόνα.

∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι η Επιχείρησή µας δεν έχει παραβεί τον νόµο και δεν έχει γίνει απολύτως καµία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών µας.

Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούµε τους Πελάτες µας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώµατος σε ταµπελάκια τιµών, για τα οποία είχαµε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταµπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγµατικότητα αναγραφόταν κωδικοποιηµένα η ένδειξη ΑΤ µε ιδιαίτερα µικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.

Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώµα, το χρησιµοποιούµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταµπελάκια στα Καταστήµατά µας, προκειµένου οι Πελάτες µας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα µε χαµηλές τιµές.

Η Επιχείρησή µας τηρεί απαρέγκλιτα τη νοµοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιµο της επιβλήθηκε µε απολύτως αυθαίρετη και εσφαλµένη εκτίµηση των δεδοµένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο µέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιµα ότι συκοφαντείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε»

