Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Μην γκαρίζετε - Δεν είστε εδώ στο δικαστήριο για να υπερασπίζεστε τους βιαστές»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πυροδότησε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κυρίως από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοπτε διαρκώς την ομιλία του πρωθυπουργού, φωνάζοντας από τα έδρανα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Σταματήστε να φωνάζετε. Δεν βρίσκεστε σε δικαστήριο για να υπερασπίζεστε βιαστές. Αυτή η τακτική να σταματήσει. Αυτά να τα λέτε εκεί όπου δικάζονται οι βιαστές, όχι εδώ. Φτάνει πια».

Σε άλλο σημείο της αντιπαράθεσης, ο πρωθυπουργός της απηύθυνε εκ νέου αυστηρό μήνυμα: «Σταματήστε να γκαρίζετε συνέχεια. Δεν ασχολούμαι μαζί σας, μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε».

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε μόνο στον πρωθυπουργό, καθώς στράφηκε και κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος της απάντησε λέγοντας:

«Αν δεν σας αρέσω, καταθέστε πρόταση μομφής».

Πηγή: skai.gr

