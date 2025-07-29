Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δικογραφία δεν περιέχει καμία κατηγορία εναντίον μου - Ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει προσωπικά

«Η δικογραφία που διαβιβάστηκε «αμελλητί» στη Βουλή είναι τυπική. Δεν περιέχει καμία κατηγορία εναντίον μου. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει προσωπικά. Δεν περιλαμβάνει καμία πράξη ή εντολή μου σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης σε ανάρτησή του στο Facebook σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρει ακόμη μεταξύ άλλων ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν έχει απαγγείλει καμία κατηγορία. Όπως επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, διαβίβασε τον φάκελο στη Βουλή για θεσμικούς λόγους. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με συνδέει με οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και προσθέτει ότι «η ίδια η δικογραφία περιέχει απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες τρίτων με αναφορές στο όνομά μου, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Και όλα αυτά, σε χρόνο που δεν ήμουν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βρισκόμουν εκτός Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας». Ακόμη, σημειώνει ότι για τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, ζητήθηκε η παραίτησή του, ήδη από τον Οκτώβριο του 2023.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αυγενάκη:

ΒΟΥΛΗ - Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, συζήτηση στην Ολομέλεια σήμερα

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε «αμελλητί» στη Βουλή είναι τυπική. Δεν περιέχει καμία κατηγορία εναντίον μου. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει προσωπικά. Δεν περιλαμβάνει καμία πράξη ή εντολή μου σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:

- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν έχει απαγγείλει καμία κατηγορία. Όπως επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, διαβίβασε τον φάκελο στη Βουλή για θεσμικούς λόγους. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με συνδέει με οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Η ίδια η δικογραφία περιέχει απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες τρίτων με αναφορές στο όνομά μου, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Και όλα αυτά, σε χρόνο που δεν ήμουν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βρισκόμουν εκτός Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας.

- Για τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, ζητήθηκε η παραίτησή του, ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, λόγω:

• Τεράστιων λαθών στις πληρωμές του 2022 και 2023, που στοίχισαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα.

• Πληρωμών «εντέλλεσθαι» ύψους 31 εκατ. ευρώ παρά τις αρνητικές εισηγήσεις των υπηρεσιών, γεγονός μη αποδεκτό από την Ε.Ε.

• Ανεπαρκών ή ανύπαρκτων συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους, χωρίς σαφές αποτέλεσμα.

• Μη συνεργασίας με τον φορέα πιστοποίησης (ΣΟΛ), φτάνοντας στο σημείο να τεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπό Επιτροπεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Μηδενικής διάθεσης μεταρρύθμισης και διαφάνειας στη λειτουργία του Οργανισμού.

- Να σημειωθεί ότι το να ζητάς από έναν υφιστάμενο σου την παραίτηση του δεν συνιστά ποινικό αδίκημα!

Και όμως, σε κανένα από τα 4 επίσημα ενημερωτικά που μου απέστειλε (Ιούλιος–Δεκέμβριος 2023), ούτε στην παραίτησή του, ο κ. Σημανδράκος δεν αναφέρει πιέσεις ή δεσμευμένα ΑΦΜ. Τα επικαλείται… πρώτη φορά σε κατάθεσή του, μήνες μετά, χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε μία καταγεγραμμένη αναφορά του.

- Πότε ενημερώθηκα επίσημα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ; Μόλις τον Μάρτιο του 2024, από τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη. Και άμεσα προχώρησα σε ελέγχους και ξεμπλοκάρισμα όσων δικαιούνταν να πληρωθούν.

Από τα 16.548 ΑΦΜ:

- Ελέγχθηκαν 7.545

- 6.815 αποδεσμεύθηκαν

- 730 παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη

- Τι κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ;

Καταθέτει πρόταση που σταματά στα στοιχεία του 2022, γιατί δεν βρήκε τίποτα μεμπτό για τα επόμενα έτη. Επιλέγει να παρακάμψει τα γεγονότα και να στοχοποιήσει πολιτικά εμένα, τον Μάκη Βορίδη και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

- Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Καταγγέλλει ως "σκάνδαλο" τη λεγόμενη «τεχνική λύση», την οποία ο ίδιος νομοθέτησε το 2017. Δηλαδή καταγγέλλει το δικό του θεσμικό πλαίσιο.

- Και όλα αυτά γιατί; Για να χτιστεί ένα ψεύτικο αφήγημα περί δήθεν πιέσεων και σκανδάλων. Όμως η αλήθεια είναι μία:

Δεν υπάρχει καμία ποινική ένδειξη για το πρόσωπό μου.

Δεν προκύπτει κανένα απολύτως αδίκημα.

Ό,τι έπραξα, έγινε με διαφάνεια, θεσμικότητα και σεβασμό στον Έλληνα αγρότη και φορολογούμενο.

Ορθώς η κυβέρνηση προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι παθογένειες του οργανισμού από το 1998 έως σήμερα!

