Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ στην Αθήνα: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Μαρκ Ρούτε με τον πρωθυπουργό

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Μαρκ Ρούτε με τον πρωθυπουργό - Θα ακολουθήσουν δηλώσεις.  

UPDATE: 12:05
Μητσοτάκης Ρούτε

Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κ. Ρούτε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα γίνουν δηλώσεις.

Μητσοτάκης Ρούτε

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Δένδια συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, οι σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ, οι σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή, τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ασφάλειας, η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η ανάρτηση του κ. Δένδια:

δένδιας - ρούτε

δένδιας ρούτε

Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συζήτησε για τις αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΑΤΟ Νίκος Δένδιας Μαρκ Ρούτε
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark