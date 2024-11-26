Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κ. Ρούτε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα γίνουν δηλώσεις.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Δένδια συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, οι σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ, οι σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή, τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ασφάλειας, η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η ανάρτηση του κ. Δένδια:

Συναντήθηκα σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte @SecMarkrutte στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Συζητήσαμε μεταξύ άλλων για:

🔹Τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

🔹Τις σχέσεις Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

🔹Τις σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή.… pic.twitter.com/ASrPFfFQME — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2024

FM George Gerapetritis’ mtg w/@NATO SG Mark Rutte @SecGenNATO at @GreeceMFA

Agenda included war in Ukraine, EU-NATO coop, NATO’s engagement with southern neighbourhood, #MiddleEast, North Africa, Sahel. pic.twitter.com/0eVwO9VNIc — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 26, 2024

Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συζήτησε για τις αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.