«Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία αυτή, σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα, τον πόνο των συγγενών» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση σε όλους όσοι, όλο αυτό το διάστημα, όπως είπε, επέμεναν στην ύπαρξη παράνομου φορτίου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, για τη σιδηροδρομική τραγωδία και τα αίτια που την προκάλεσαν, επανέλαβε τη δέσμευση ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν πρέπει ποτέ να ξαναγίνει.

«Αγωνιζόμαστε συνέχεια να κάνουμε τον σιδηρόδρομο μας πιο ασφαλή, με αποτελέσματα τα οποία πιστεύω ότι ήδη αρχίζουν να είναι ορατά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα ξέρουμε, με βάση και τα τελικά πορίσματα τα οποία εκδόθηκαν για τη συμμαχία του ξυλολίου και για όλους αυτούς, που με πρωτοφανή αθλιότητα εργαλειοποίησαν από τον πόνο των συγγενών, μόνο και μόνο, για να μας αποδώσουν ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν».

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι «και σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί και κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι ήταν θεσμικά υπεύθυνα και ΜΜΕ», τα οποία, όπως είπε «ανακύκλωναν αυτές τις θεωρίες, παρουσιάζοντας συνέχεια απίθανους ανθρώπους να λένε απίθανα πράγματα».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός τους κάλεσε να κάνουν την αυτοκριτική τους. «Ξέρουμε πια ακριβώς τι έγινε και πώς στήθηκε αυτή η πρωτοφανής αθλιότητα, όσον αφορά αυτό το τμήμα της τραγωδίας των Τεμπών. Τα υπόλοιπα θα τα βρει Δικαιοσύνη».

Όσον αφορά το δικαστικό μέρος της υπόθεσης ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε «όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν γιατί έκλεισε η ανάκριση, αν πραγματικά θέλουν τελικά τη δίκη;»

Παράλληλα, επεσήμανε:

«Όλοι πρέπει να θέλουμε τη δίκη. Μια ανάκριση η οποία κρατάει δύο χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί για να πάνε κατηγορούμενοι στο δικαστήριο να δικαστούν και όποιοι είναι υπεύθυνοι, για οτιδήποτε, να τιμωρηθούν. Αυτή τελικά είναι η δικαίωση νομίζω των συγγενών και η καλύτερη απόδοση τιμής στη μνήμη των ανθρώπων, ειδικά των νέων παιδιών που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία».

