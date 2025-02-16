Στη σεισμική δραστηριότητα που συνεχίζεται στις Κυκλάδες, στις συγκοινωνίες, στον περιορισμό της παραβατικότητας και στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου ΙΙ» αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδμαδιαία ανασκόπηση.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι τα σχολεία σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου και επισημαίνει πως «οι επιστήμονες μιλούν πλέον για ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, με αυξομειώσεις στη δυναμική του, που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξή του».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για την αστυνόμευση των συγκοινωνιών στη Δυτικής Αθήνας, το οποίο θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές που καλύπτει ο ΟΑΣΑ. «Περίπου 130 αστυνομικοί -ένστολοι ή με πολιτικά ρούχα- θα βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και στα τρένα του προαστιακού από την ώρα που θα ξεκινούν τα δρομολόγια μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώνονται, τα μεσάνυχτα, ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς και να αντιμετωπίζεται η κάθε λογής παραβατικότητα αμέσως» ανέφερε.

«Καλή σας ημέρα. Η σημερινή ανασκόπηση προβλέπεται μεγάλη, καθώς αυτήν την εβδομάδα είχαμε σημαντικές εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Πριν περάσω όμως στις κυβερνητικές δράσεις μας, επιβάλλεται να αναφερθώ στον συνεχιζόμενο «χορό των Ρίχτερ» στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Οι επιστήμονες μιλούν πλέον για ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, με αυξομειώσεις στη δυναμική του, που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξή του. Το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό, αξιολογώντας μέρα τη μέρα τα δεδομένα. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση και παίρνουμε κάθε πρόσφορο προληπτικό μέτρο, ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών που στελεχώνουν τις Επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ. Λόγω της επίμονης σεισμικής δραστηριότητας, τα σχολεία σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, ενώ σήμερα συνεδριάζει εκ νέου η αρμόδια επιτροπή που θα αξιολογήσει τα δεδομένα για πιθανή νέα παράταση των μέτρων. Οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τις οδηγίες για αποφυγή συναθροίσεων εντός κτηρίων και να μην προσεγγίζουν εγκαταλελειμμένα κτίσματα ή περιοχές που έχουν πρόβλημα ευστάθειας.

Προέχει η ασφάλεια, αλλά αναγνωρίζοντας ότι η παράταση του φαινομένου προκαλεί οικονομική ζημία σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, λάβαμε ειδικά μέτρα για τη στήριξή τους. Όλες οι επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Θήρας και του Δήμου Αμοργού, που επίσης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 3η Μαρτίου 2025. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας που τίθεται σε αναστολή, θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης στήριξή τους. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την πλήρη ασφαλιστική τους κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού, καθώς και την αναλογία των δώρων εορτών. Όλη αυτή η στήριξη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά την περίοδο της αναστολής. Τυχόν καταγγελίες συμβάσεων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο της αναστολής. Θα είμαστε στο πλευρό των νησιωτών μας όσο και όπως χρειαστεί.

Την Παρασκευή είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και να δω από κοντά το εν εξελίξει πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Την εβδομάδα που πέρασε, εντάξαμε 100 ακόμη νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στον στόλο της Αττικής που πλέον φτάνουν συνολικά τα 400 καινούργια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Εντός του 2025 έχουμε δρομολογήσει να έχουμε 950 καινούργια λεωφορεία, ενώ πέρα από αυτά, προχωράμε με διεθνή διαγωνισμό στην αγορά επιπλέον 125 καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μέτρων για την Αθήνα. Οι ευρωπαϊκοί πόροι, ύψους 88.350.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου έχουν ήδη δεσμευτεί και το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026. Η σημαντική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με τελευταίας τεχνολογίας σύγχρονα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον και τους πολίτες, ειδικά τα ΑμεΑ, αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απάντηση στην ερώτηση για το πού κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και κυρίως οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απάντηση είναι μία: στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων και σε όλα τα επίπεδα. Το επόμενο διάστημα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών για το φιλόδοξο σχέδιο μας για σύγχρονα, ασφαλή και φιλικά στο περιβάλλον ΜΜΜ.

Συναφές το επόμενο θέμα, που έχει να κάνει με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για την αστυνόμευση των συγκοινωνιών στη Δυτικής Αθήνας, το οποίο θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές που καλύπτει ο ΟΑΣΑ. Περίπου 130 αστυνομικοί -ένστολοι ή με πολιτικά ρούχα- θα βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και στα τρένα του προαστιακού από την ώρα που θα ξεκινούν τα δρομολόγια μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώνονται, τα μεσάνυχτα, ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς και να αντιμετωπίζεται η κάθε λογής παραβατικότητα αμέσως. Αρχικά οι αστυνομικοί που θα «περιπολούν» εν κινήσει θα διατεθούν από την ΕΛ.ΑΣ και στη συνέχεια θα αντικατασταθούν από τους Ειδικούς Φρουρούς που θα προσλάβει ο ΟΑΣΑ με αποκλειστικό αντικείμενο τη φρούρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Χρειάζεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να γίνουμε τολμηροί και καινοτόμοι προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλή καθημερινότητα.

Βέβαια, η καταπολέμηση της παραβατικότητας, είτε αφορά τη μικρή είτε τη μεγάλη διαφθορά, δεν εξαιρεί κανέναν -ούτε τη δημόσια διοίκηση. Το 2024 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας διερεύνησε 1.197 καταγγελίες (+32% σε σύγκριση με το 2023) που αφορούσαν αστυνομικούς, δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις, από τις οποίες οι 100 ήταν ιδιώτες, οι 35 αστυνομικοί και οι 48 άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Η συντριπτική πλειονότητα των συλλήψεων (οι 120) ήταν για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και όχι μεμονωμένα περιστατικά διαφθοράς. Παράλληλα, άλλοι 87 αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Να επισημάνω βεβαίως ότι οι 35 αστυνομικοί που συνελήφθησαν για υποθέσεις διαφθοράς ή οι 87 που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δεν μπορούν να αμαυρώνουν την Ελληνική Αστυνομία των 57.000 επαγγελματιών. Όπου, πάντως, και όταν εντοπίζονται παραβάσεις, αυθαιρεσίες και θύλακοι διαφθοράς, το δόγμα είναι «καμία ανοχή». Αυτό ασπάζεται και υπηρετεί ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός που είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γιατί μόνο με αδιάκοπη προσπάθεια, τόσο απέναντι στη μικρή όσο και στη μεγάλη διαφθορά, μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη δημοκρατία.

Τώρα, με το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου ΙΙ», 20.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να μειώσουν τις δαπάνες τους για θέρμανση και ψύξη. Ξεκίνησε την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση άτοκων δανείων από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ, στους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, είτε αυτή είναι κύρια είτε δευτερεύουσα (πχ εξοχικό) εντός της επικράτειας. Δεν υπάρχουν ούτε εισοδηματικά ούτε ηλικιακά κριτήρια. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θερμομόνωση, κατασκευή πράσινης στέγης, ηλιακό θερμοσίφωνα ακόμη και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης -συνολικοί πόροι ύψους 400 εκ. ευρώ- και κατά 25% από την Τράπεζα, χωρίς προσημειώσεις ακινήτων ή άλλες εξασφαλίσεις.

Έρχομαι τώρα στον τομέα της υγείας, όπου έχω πολλά να σας πω. Θα ξεκινήσω με την έναρξη λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Υγείας από το Ορμένιο και άλλα πέντε απομακρυσμένα χωριά του Βορείου Έβρου. Τι κάνουν όμως αυτές οι Κινητές Ομάδες, οι ΚΟΜΥ; Πραγματοποιούν προληπτικές εξετάσεις, αλλά αντιμετωπίζουν και οξέα περιστατικά, πηγαίνοντας σε απομακρυσμένες περιοχές που η πρόσβαση στο νοσοκομείο, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο, αλλά πηγαίνουν ακόμα και κατ’ οίκον για παροχή υπηρεσιών υγείας. Το πρόγραµµα των 250 ΚΟΜΥ προβλέπεται να καλύψει περίπου 213.000 κατοίκους σε 38 ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές και άλλους 124.000 που διαµένουν σε 87 νησιά της Ελλάδας, ενώ προβλέπονται δράσεις και σε περιοχές αστικών κέντρων με κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στόχος μας είναι να φέρουμε το ΕΣΥ πιο κοντά στους πολίτες, αντί να χρειάζεται οι πολίτες να πηγαίνουν σε αυτό. Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε μια κουλτούρα πρόληψης σε όλη τη χώρα και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν συστηματική παρακολούθηση από ειδικευμένους γιατρούς, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα στα νησιά μας υπάρχει αδυναμία στέγασης του υγειονομικού προσωπικού που μετακινείται τους καλοκαιρινούς μήνες για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες λόγω τουρισμού. Για τον λόγο αυτό, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ο εξοπλισμός των 16 διαμερισμάτων πάνω από το Κέντρο Υγείας Μυκόνου για να στεγάσουν τους γιατρούς και το υπόλοιπο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου. Το έργο υλοποιήθηκε με τη δωρεά της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας της οικογένειας Δακτυλίδη, την οποία και ευχαριστούμε που στηρίζει το ΕΣΥ. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουμε ξεκινήσει και σε άλλα νησιά με ανάλογο πρόβλημα και ελπίζω σύντομα να έχουμε αντίστοιχες λύσεις.

Η επόμενη παρέμβαση αφορά τον έλεγχο γνησιότητας των φαρμάκων που διατίθενται στη χώρα μας μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών που εκτελούν συνταγές από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων, που θα ελέγχει ψηφιακά πλέον όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αποτρέποντας την είσοδο παραποιημένων σκευασμάτων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Μέχρι τώρα η επαλήθευση γινόταν με τη γνωστή «ταινία γνησιότητας» από τον ΕΟΦ. Στο εξής, θα γίνεται με τον κωδικό barcode που θα υπάρχει πάνω στη συσκευασία συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Μπορεί να φαίνεται πολύς ο χρόνος από το 2023 που συστάθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων μέχρι σήμερα, ωστόσο η υλοποίηση αυτου του εγχειρήματος δεν ήταν αυτονόητη. Για να γίνει πραγματικότητα χρειάστηκαν σημαντικές επενδύσεις από όλη την αλυσίδα, κυρίως από τους φαρμακοποιούς. Σκεφτείτε μόνο πόσοι χρειάστηκε να συνεργαστούν: περίπου 10.500 ιδιωτικά φαρμακεία, 38 φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, 190 ιδιωτικές κλινικές, 150 δημόσια νοσοκομεία, 140 χονδρέμποροι στην Ελλάδα οι οποίοι διανέμουν ετησίως περίπου 500 εκατομμύρια συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθώς και τουλάχιστον 310 κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας. Σε όλους αξίζουν μπράβο για τη συμβολή τους -ο καθένας στο στάδιο που τον αφορά- ώστε το σύστημα αυτό να γίνει πράξη και να έχουμε την καλύτερη δυνατή ιχνηλάτηση φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελευταία είδηση από τον τομέα της υγείας: άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων της ΔΥΠΑ που θα συνδράμουν σημαντικά τόσο στην καλύτερη λειτουργία των τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας όσο και στο ΕΚΑΒ. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση εργασιακή επανένταξη μακροχρόνια και νέων σε ηλικία ανέργων με χαμηλή εξειδίκευση. Οι 500 θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.050 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 7.800.000 ευρώ.

Πάμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Προ ημερών επισκέφθηκα το 8ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα σχολικά κτήρια που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης «Μαριέτα Γιαννακου». Θυμίζω ότι είναι η κυβερνητική δράση ανακαίνισης 645 σχολικών μονάδων σε 250 Δήμους σε όλη τη χώρα, σε πολλές από τις οποίες -όπως για παράδειγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια- δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση από τότε που κατασκευάστηκαν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν και εγκατάσταση ανελκυστήρων και ράμπας για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκ. ευρώ. Στην πρώτη φάση τα 100 εκ. είναι δωρεά από τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες και 50 εκ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται σε αξιοπρεπείς και λειτουργικούς χώρους.

Περνώ σε μια εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στις υψηλού επιπέδου ερευνητικές υποδομές της χώρας μας. Αναφέρομαι στην κατασκευή δύο νέων κτηρίων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου θα στεγαστούν μια μοναδα Εργαστηρίου Βιοασφαλείας -η πρώτη στην Ελλάδα- και μια μονάδα Ραδιογονιδιωματικής. Και οι δυο μονάδες ,για να το πω συνοπτικά, θα αναπτύξουν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση πολυπαραγοντικών νόσων και στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής. Η λειτουργία τους θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει προσωπικό εξειδικευμένων ειδικοτήτων, ενώ θα συνδράμει και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η σύμβαση κατασκευής και εξοπλισμού τους υπογράφηκε την περασμένη Τρίτη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 20 εκ. ευρώ, θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026. Οι νέες υποδομές του ΙΙΒΕΑΑ εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, διαθέτοντας μέχρι στιγμής 370 εκ. ευρώ.

Το έχω επισημάνει πολλές φορές, το είπα προσφατα και στη Διεθνή Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι: η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει πίσω στην κούρσα ανάπτυξης της AI, οι εφαρμογές της οποίας ήδη έχουν επιφέρει -και αυτό αναμένεται να ενταθεί- ριζικές μεταβολές στην καθημερινότητά μας σε διάφορους τομείς, από την ιατρική, την οικονομία, την άμυνα, μέχρι και στον τρόπο που κατανοούμε και προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Είναι, στην ουσία, δημιουργός μιας νέας πραγματικότητας. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει συνεκτική Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία εδράζεται αφενός στην ανάγκη να επενδύσουμε στην ανάπτυξη της καινοτομίας και αφετέρου στο να ορίσουμε ένα πλαίσιο δεοντολογίας και ασφάλειας, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειές της. Δεν ήταν τυχαίο που είμαστε μία από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες απονεμήθηκε το «AI Factory», μια σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετέχουμε ως συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τον κρίσιμο αυτό τομέα, γι’ αυτό και χαιρετίζω την απόφαση της ΕΕ να κινητοποιήσει συνολικά 200 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου -του InvestAI- για «gigafactories AI», μια σημαντική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Είναι υπαρξιακό πρόταγμα για την ΕΕ να κλείσει το ψηφιακό χάσμα που έχει με τις ΗΠΑ και την Κίνα, όπως προειδοποίησε στην Έκθεσή του ο Μάριο Ντράγκι.

Μιλώντας για AI, έχουμε καλά νέα από το Κτηματολόγιο, όπου η Microsoft ανέδειξε το νέο σύστημα AI του Κτηματολογίου ως διεθνές παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας. Μέσα από τη χρήση AI, ένας φορέας που κάποτε ήταν συνώνυμο της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας, πέτυχε τρεις πολύ σημαντικές νίκες: πρώτον, μειώθηκε ο χρόνος νομικής αξιολόγησης συμβολαίων ακινήτων από τις τρεις ώρες στα δέκα λεπτά, δεύτερον, το κόστος αξιολόγησης κάθε συμβολαίου περιορίστηκε από 15 ευρώ σε μόλις 0,14 ευρώ, και τρίτον, το 90% των συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά. Τα αναφέρω αυτά, έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα το Κτηματολόγιο. Πρόκειται για ένα έργο εν εξελίξει, και έχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Όμως μια εκκρεμότητα 30 και πλέον ετών κλείνει και ταυτόχρονα ξεκινά μια νέα εποχή. Βήμα-βήμα και αξιοποιώντας τα εργαλεία που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, πετυχαίνουμε να αλλάξουμε τόσο την εικόνα του δημοσίου, όσο και μιας σημαντικής αναπτυξιακής αγοράς, όπως είναι αυτή των ακινήτων.

Θα κλείσω με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ενισχύει την πολιτιστική μας κληρονομιά: περισσότερα από 6.000 αρχαία αντικείμενα, που χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή περίοδο έως τους Κλασικούς χρόνους, καθώς και μεταβυζαντινές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα, δωρίζονται στο ελληνικό Δημόσιο. Τα έργα αυτά προέρχονται από το απόθεμα του παλαιού αρχαιοπωλείου του Θεόδωρου Ζουμπουλάκη, το οποίο μετά τον θάνατό του περιήλθε στην οικογένεια του. Με διαδοχικές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, το 1988, 1989 και 1991, αναγνωρίστηκε η κατοχή των αντικειμένων στην Πέγκυ Ζουμπουλάκη η οποία παρότι είχε τη σχετική άδεια δεν τα εκποίησε και τώρα τα δωρίζει -και την ευχαριστούμε πολύ για την επαινετή αυτή πράξη- για να αποδοθούν στα μουσεία μας, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν: στην πατρίδα μας και στον ελληνικό λαό.

Κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η, πράγματι, μεγάλη ανασκόπηση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, ελπίζω να βρήκατε κάτι που να σας ενδιέφερε μέσα σε αυτήν. Καλή Κυριακή!

