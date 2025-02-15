Ν. Δένδιας: Αναγκαιότητα η Νέα Δομή και η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030»

Είναι εντυπωσιακό ότι εξοικονομείται μεγάλος αριθμός ανθρωπίνων ωρών, ωρών εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν την επωφελή χρησιμοποίηση του προσωπικού μας, του μεγαλύτερου παράγοντα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως επίσης εξοικονομούνται και σημαντικοί χρηματικοί πόροι. Αυτά τα δύο μαζί αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και της συνολικής μεταρρύθμισης η οποία γίνεται κάτω από τον τίτλο της «Ατζέντας 2030».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την ενημέρωση για την προώθηση της νέας Δομής Δυνάμεων, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, την έδρα της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον διοικητή της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο και τον διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη.

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο διοικητής της Ταξιαρχίας ταξίαρχος Αθανάσιος Τζήκας.

Ο υπουργός παρακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση της Νέας Δομής Δυνάμεων στον Ελληνικό Στρατό από τον διοικητή της ΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγο Ιωάννη Παπουτσάκη.

Μιλώντας στα στελέχη της Ταξιαρχίας ανέφερε ότι «απαιτείται και επιχειρησιακή προσαρμογή στις νέες συνθήκες του σύγχρονου πολέμου».

Αναφερόμενος στα drones εξήγησε ότι «η χρησιμοποίηση των μη επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο των επιχειρήσεων αποτελεί τη σύγχρονη πραγματικότητα και πρέπει οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να εθιστούν και να εκπαιδευτούν σε αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα».

Μίλησε ακόμη για την επίσκεψη του στο «Φορτ Σιλ» (Fort Sill) στις ΗΠΑ όπου έμεινε εντυπωσιασμένος, όπως είπε, από «την εξέλιξη των συστημάτων τον 21ο αιώνα», και από το «πού έχουν φτάσει άλλοι στρατοί και που καλούμαστε να φτάσουμε και εμείς σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Έχουμε», συνέχισε, «χαράξει ένα δρόμο με την «Ατζέντα 2030». Με την ολόθερμη στήριξη του προσωπικού μας, με την αφοσίωση στο καθήκον, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε στο στόχο μας και γρηγορότερα απ' ότι τον έχουμε προδιαγράψει».

Στη συνέχεια, ο υπουργός, παρουσία της υφυπουργού Ανάπτυξης και βουλευτού Πιερίας, Άννας Μάνη-Παπαδημητρίου και των βουλευτών επίσης Πιερίας, Ξενοφώντα Μπαραλιάκου και Σπύρου Κουλκουδίνα, συναντήθηκε με την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σοφία Μαυρίδου, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας στην Κατερίνη, όπως και με τον δήμαρχο Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμο, στο Δημαρχείο της πόλης.

Στις συναντήσεις παρέστησαν ακόμα εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.