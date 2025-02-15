Για πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν λαϊκά δικαστήρια έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «αν πληγεί και καταλυθεί και το τελευταίο καταφύγιο της δικαιοσύνης, τότε πλέον η έννοια της Δικαιοσύνης πάει στους δρόμους, στις πλατείες, στα λαϊκά δικαστήρια και σε έναν υφέρποντα εμφύλιο.

Ότι είναι επιδίωξη κάποιων - μιλώ για τους πολιτικούς - να οδηγήσουν τα πράγματα στα λαϊκά δικαστήρια των πλατειών, αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Είναι κάποιοι που ό,τι δεν πέτυχαν το 2015, το επιχειρούν ξανά. Ας πούμε το 2015, η κα Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής προσπάθησε να καταλύσει την ύπαρξη της χώρας, μη επιτρέποντας στη Βουλή να ψηφίσει εκείνη τη συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο. Δεν τα κατάφερε τότε. Κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι η δημοκρατία καταλυόμενη μπορεί να ασκηθεί στις πλατείες από τα λαϊκά δικαστήρια και τους λαϊκούς δικαστές».

Όσον αφορά στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι στην εθνική τραγωδία των Τεμπών «υπάρχει μετάθεση από την κατηγορία της συγκάλυψης στην κατηγορία της αμφισβήτησης της δικαιοσύνης».

ΣΥΡΙΖΑ: Ένα ακόμη παραλήρημα του υπουργού Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση για τις νέες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο αναλυτικά:

«Σε ένα ακόμη παραλήρημά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέδωσε στην αντιπολίτευση την πρόθεση να στήσει λαϊκά δικαστήρια.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το απαξιωμένο από την ελληνική κοινωνία πολιτικό πρόσωπο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέσυρε από τα αζήτητα, με διαπιστευτήρια την τοξική παρουσία του στα social media όπου έγραφε ό,τι περίπου δήλωσε και σήμερα, ότι είναι αυτός που αποκάλεσε «μπάζα» όσους αντιτίθενται στην συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.

Να του υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι υπουργός μιας κυβέρνησης που επιτίθεται στις Ανεξάρτητες Αρχές προσβάλλοντας το Σύνταγμα, που ο πρωθυπουργός της κάνει υποδείξεις με επιστολές για το χειρισμό αυτής της υπόθεσης, που προστάτεψε τους υπουργούς της από τη λογοδοσία στη δικαιοσύνη. Τόσο κόπτεται ο κ. Φλωρίδης για την δικαιοσύνη.

Τα λεγόμενά του αποδεικνύουν ότι είναι υπουργός με ημερομηνία λήξης μιας κοινωνικά απονομιμοποιημένης κυβέρνησης. Παραμορφώνει το παρελθόν μη έχοντας ιδιαίτερο πολιτικό μέλλον».

