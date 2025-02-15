Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για την τακτική τους απέναντι στην τραγωδία των Τεμπών εξαπολύει με συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα. Θέλουν να εμπλέξουν τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην εργαλειοποίση της τραγωδίας», τονίζει χαρακτηριστικά και συνεχίζει:

«Τα σημαντικά αυτά οπτικά ντοκουμέντα, αν αποδειχθούν γνήσια, η Πολιτεία δεν είχε κανέναν λόγο να τα δει καθυστερημένα στη δικογραφία. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η αποκάλυψή τους χαλάει τα σχέδια όσων προσπάθησαν να επιβιώσουν πολιτικά, χτίζοντας ένα ολόκληρο αφήγημα επάνω σε θεωρίες συγκάλυψης».

«Η άγνοια είναι το έδαφος του λαϊκισμού. Η εμμονική καχυποψία, ο πρώτος σπόρος του. Ενώ το ψέμα, όσο αλλόκοτο και αν είναι, γίνεται το λίπασμα που τον βοηθά να ανθίσει και να γιγαντωθεί. Ένα παράσιτο, δηλαδή, το οποίο δυστυχώς πότιζαν επί μήνες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα της δημόσιας ζωής που εκμεταλλεύονται με τον πιο χυδαίο τρόπο τον ανείπωτο πόνο των συγγενών» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

«Δεν μιλάω μόνο για τους γνωστούς ακραίους. Γιατί είδα και τον κ. Ανδρουλάκη να μην μένει καν στη Βουλή για να ακούσει το αποτέλεσμα της τελευταίας ψηφοφορίας. Ενώ, στο μεταξύ, είχε παρασύρει το κόμμα του σε ρόλο τροφοδότη των πιο απίστευτων σεναρίων. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αλήθεια και σοβαρότητα» τονίζει.

