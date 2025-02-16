Στις 9:00 σήμερα Κυριακή συνεδριάζουν οι δύο επιτροπές (η Μόνιμη Eπιστημονική Eπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ), για τη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου.

Οι επιτροπές θα εξετάσουν τα μέχρι τώρα δεδομένα ενώ αναμένεται να αποφασίσουν για την παράταση ή μη των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Την ίδια ώρα, το ωκεανογραφικό έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των σεισμικών ερευνών και το βράδυ θα αναχωρήσει.

Τα ευρήματα από τις έρευνες θα παρουσιαστούν στην συνεδρίαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.