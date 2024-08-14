Μητσοτάκης προς πυροσβέστες: Μαθαίνουμε από την όποια αστοχία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας όπου εδρεύουν πυροσβεστικά αεροσκάφη της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης και της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε για τις αποστολές των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-215 και CL-415 που συμβάλλουν στο απαιτητικό έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών, ενώ επισκέφθηκε και τη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών, όπου συνομίλησε με τους τεχνικούς που συντηρούν τα αεροσκάφη καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις αποστολές τους.

Πηγή: skai.gr

Ο Πρωθυπουργούς συνομίλησε επίσης με τους Αμερικανούς πιλότους των ελικοπτέρων Erickson που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους Ιταλούς πιλότους πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair και τους Γάλλους πιλότους του ελικοπτέρου Super Puma που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (rescEU) για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό το οποίο κάνετε, θα έλεγα ειδικά για τους χειριστές των CL-215, έχω πλήρη αίσθηση του τι σημαίνει να πετάς με αεροπλάνα τα οποία είναι αρκετά καταπονημένα. Και βέβαια ξέρω και πόσο μεγάλη δουλειά γίνεται και από τους τεχνικούς υποστήριξης για να μπορείτε να τα κρατάτε τα αεροσκάφη στον αέρα.Εμείς από πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να φέρουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τα καινούργια Canadair 515.Πρωταγωνιστήσαμε στο να υπάρχει μία μεγάλη παραγγελία από πλευράς Ευρώπης, ώστε να μπει μπροστά η γραμμή παραγωγής. Γιατί όλοι όσοι παραπονιούνται ότι δεν τα έχουμε νωρίτερα, πολύ απλά δεν γνώριζαν ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν παράγονται, και πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη παραγγελία για να μπορέσουν να μπουν μπροστά.Ξέρουμε, όμως, ότι για τα επόμενα χρόνια ακόμα -σίγουρα για τα επόμενα τρία χρόνια-,Και θέλω να γνωρίζετε πόσο όλη η κοινωνία εκτιμά αυτό το οποίο κάνετε σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.Το έχω πει πολλές φορές, προσπαθούμε πάντα να γίνουμε καλύτεροι. Δεν περιμένουμε η λύση να έρθει μόνο από τον αέρα.Να αντιληφθούμε ότι αυτή είναι μία συνολική προσπάθεια σε μία εποχήτην οποία νομίζω τη βιώνουμε όλοι. Πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι.Βέβαια, αυτό το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης να απαξιωθεί όλη η δουλειά του κρατικού μηχανισμού.Οι ίδιοι οι πιλότοι, οι ίδιοι οι πυροσβέστες, οι ίδιοι οι εθελοντές έχουν κάνει τη δουλειά αυτή. Άρα, και από κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει παίρνουμε τα μαθήματά μας, ειδικά, θα έλεγα, για τις πολύ δύσκολες ζώνες στις οποίες και εσείς πρακτικά δεν μπορείτε να επιχειρήσετε, που αφορούν την επαφή του δάσους με τον αστικό ιστό», ανέφερε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με τους πιλότους των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.