Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ANT1, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις Ευρωεκλογές, την ακρίβεια, το δημογραφικό και τα Τέμπη.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την κρισιμότητα των Ευρωεκλογών, διότι θα καθορίσουν το «πόσο δυνατή θα είναι η φωνή μας στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια», ενώ προσέθεσε ότι όσο πιο δυνατή είναι η ΝΔ, τόσο ισχυρότερη φωνή θα έχει στην Ευρώπη.

«Η ευρωκάλπη έχει χαρακτηριστικά εθνικής κάλπης, η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει την 9η Ιουνίου σε άτυπο δημοψήφισμα. Αν τα υπόλοιπα κόμματα προσέρχονταν σε αυτές τις εκλογές με προτάσεις για την Ευρώπη, δεν θα συνέβαινε αυτό. Εγώ στο 80% των ομιλιών μου προσπαθώ να μιλάω για την Ευρώπη όμως. Σε κάθε περίπτωση, η ψήφος στις Ευρωεκλογές δεν πρέπει να πάρει χαρακτηριστικά ψήφου διαμαρτυρίας».

Σε ερώτηση για τον πήχη της κάλπης της 9ης Ιουνίου, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο στόχος κυμαίνεται στο 33% για τη ΝΔ, ενώ άσκησε κριτική στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία «δεν τα έχω ακούσει να θέτουν δικό τους πήχη».

«Εντονότερη η ακρίβεια στη χώρα λόγω της 10ετούς κρίσης που προηγήθηκε - Το κόστος στις υποσχέσεις ΣΥΡΙΖΑ είναι €45 δισ.»

Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλύτερα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πιο έντονο λόγω της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε».

«Ζητούμε ευρωπαϊκή στήριξη σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Μου κάνει εντύπωση που το θέμα της επιστολής στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υποτιμήθηκε τόσο πολύ από την αντιπολίτευση, από τη στιγμή μάλιστα που η ακρίβεια αποτελεί εθνικό ζήτημα», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ υπογράμμισε ότι στοιχίζει πολλά στα δημόσια ταμεία.

«Όσοι ζητούν από την κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ, καλό θα ήταν να μας δώσουν αντίμετρα», ενώ έστρεψε εκ νέου τα «πυρά» του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι το κόστος στις υποσχέσεις του είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ. «Επομένως, όποιος ξεφύγει από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, θα μπει αυτομάτως σε επιτήρηση».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι η κοινωνική μας πολιτική απευθύνεται στους ασθενέστερους.

Ειδικότερα, επεσήμανε:

«Μακάρι να μπορούσαμε να αυξήσουμε τις συντάξεις περισσότερο, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολίτες που περνούν δύσκολα. Και η επιδοματική πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς απευθύνεται. Αν δείτε τα επιδόματα θα δείτε ότι αφορούν το ενοίκιο και τη στέγαση, αφορούν τα παιδιά και αφορούν άτομα με αναπηρία».

«Άλλωστε», προσέθεσε, «παίρνουμε μέτρα για να αυξήσουμε τη φορολογική συμμόρφωση και να μειώσουμε περισσότερους φόρους. Μην ξεχνάτε τι παραλάβαμε το 2019, μέχρι σήμερα έχουμε μειώσει συνολικά 50 φόρους».

«Ζήτημα προσφοράς και ζήτησης η αύξηση στις τιμές των ενοικίων»

Σχολιάζοντας το θέμα των τιμών των ενοικίων σημείωσε:

«Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης η αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Ο ίδιος ακόμη αποκάλυψε ότι σαν κυβέρνηση «σχεδιάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στο Airbnb για να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά και να αυξηθούν έτσι τα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση».

«Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα παιδιών, αλλά και γήρανσης»

Το δημογραφικό είναι και θέμα γήρανσης. Το πώς θα κρατήσουμε τους συνταξιούχους είναι σημαντικό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως προς το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, σχολιάζοντας πως «είμαι υπερήφανος για τη μεταρρύθμιση όπου συνταξιούχοι να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να μειώνονται οι συντάξεις τους με μια μικρή φορολόγηση για το διάστημα που εργάζονται».

«Είναι ένα πρόβλημα δομικό, μακροπρόθεσμο, όχι ελληνικό που δυστυχώς δεν έχει μια μαγική απάντηση. Τα μέτρα για τη στέγη π.χ. βοηθούν μια οικογένεια να κάνει ένα παιδί ή περισσότερα παιδιά».

«Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια της συζήτησης για την οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Αιγαίο»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Δεν συζητάμε κανένα άλλο θέμα με την Τουρκία που έχει ορισθεί από διεθνείς συνθήκες», ενώ για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο υπενθύμισε ότι «δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για το τι θα κάνουμε στις δικές μας ζώνες κυριαρχίας».

Παράλληλα, επεσήμανε πως «θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να συζητήσουμε το θέμα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Τα υπόλοιπα ζητήματα δεν θα τα συζητήσει καμία ελληνική κυβέρνηση, καθώς έχουν λυθεί από την ιστορία και τις διεθνείς συνθήκες».

«Αίτημα της κοινωνίας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη - Όποιος συγγενής θύματος έχει ζητήσει να μου μιλήσει, το έχω κάνει»

Για την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η υπόθεση είναι βάρος για την κυβέρνηση αλλά κυρίως για τη Δικαιοσύνη που αυτή έχει το βάρος τώρα.

«Δεν πρέπει να κομματικοποιείται η υπόθεση αυτή. Να ζητήσετε τον λογαριασμό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εργαλειοποίηση του ζητήματος αυτού», ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε πως «όποιος συγγενής επικοινώνησε μαζί μου του εξήγησα τη δική μου εκδοχή. Δεν το εργαλειοποίησα, δεν επένδυσα πάνω στον πόνο τον συγγενών», ανέφερε.

