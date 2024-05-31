Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Δημιουργεί καχυποψία ότι ο Κασσελάκης δεν εμφανίζει το πόθεν έσχες

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης δεν δίνει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του δημιουργεί καχυποψίες, δήλωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

«Έχει έρθει εσχάτως από τις ΗΠΑ, στην οποία υποτίθεται ότι είχε δραστηριότητα επιχειρηματική και πλούτισε, έτσι λέει. Μάς έταξε σε όλους μας, και κυρίως στον ελληνικό λαό, ότι αυτήν την τρομερά επιτυχημένη του πορεία θα την αποτυπώσει κάπως στο πόθεν έσχες του. Έχουμε εκλογές. ‘’Οσονούπω’’ λένε, πόσες φορές το έχετε ακούσει; Αυτή η συζήτηση τραβάει εδώ και μήνες. Δεν σας δημιουργεί και μια καχυποψία η μη εμφάνιση; Του το έχουν θέσει σε όλους τους τόνους 100 φορές, ποια είναι η πιο απλή κίνηση; το δίνεις και τελειώνει η ιστορία. Πόσο καιρό του παίρνει ενός λογιστή να το φτιάξει, θα του πάρει μια εβδομάδα αν είναι σύνθετο;» διερωτήθηκε ο κ. Βορίδης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «ο κ. Κασσελάκης, που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, και λέει αυτά που λέει, έχει παρελάσει το τελευταίο διάστημα και μάς έχει δείξει νομίζω 3 σπίτια, με τα σκάφη με συνεντεύξεις παρά θίν' αλός, να λέει ότι είναι στην παράδοση του ΚΚΕ. Οι ισχυρισμοί του προκαλούν θυμηδία… Να έλεγε ότι έχει μια άλλη προσέγγιση, αυτό το ακούει κανένας, το να λέει τώρα ότι βρίσκεται σε ευθύγραμμη παράδοση με τον κομμουνισμό, ότι θυμήθηκε τώρα ξαφνικά ότι πρέπει να διεκδικήσει και ψηφοφόρους της αριστεράς, και μάλιστα μιας συγκεκριμένης αριστεράς που έχουν αναφορά σε αυτή την παράδοση τι να πω… Λέει ταυτόχρονα τα πάντα και το αντίθετό τους».



Για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «είναι προφανές πως αυτό που λείπει στον Κασσελάκη είναι μια αίσθηση και μια κατανόηση του τι έχουμε περάσει 10 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί υπέστημεν τις συνέπειες της πτωχεύσεως. Την πείρα του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, της δημοσιονομικής ανευθυνότητας. Είναι προσβλητικό γιατί δεν έχει ενσωματώσει αυτή την πείρα, την επώδυνη, του ελληνικού λαού. Την ώρα που εμείς ήμασταν εδώ και παιδευόμασταν ο κ. Κασσελάκης ήταν στην Αμερική και πλούτιζε και καλά έκανε». Τον κατηγόρησε στο πλαίσιο αυτό, ότι επαναφέρει το «λεφτόδεντρο».



