Φράχτες από μπετόν, συρματοπλέγματα, αστυνομικοί στο εσωτερικό: το εκλογικό κέντρο στο Φοίνιξ της Αριζόνα μοιάζει με φρούριο.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε αυτή την πολιτεία-κλειδί, όπου γεννήθηκαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, πρόκειται για τη βάση αυτής της δημοκρατίας, δηλαδή τις εκλογές μας» προειδοποίησε ο Μπιλ Γκέιτς ένας από τους εκλογικούς αξιωματούχους της κομητείας Μαρικόπα, της πιο πολυπληθούς στην Αριζόνα.

Το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε από τον Τζο Μπάιντεν με μόλις 10.500 ψήφους στην Αριζόνα. Τότε ένοπλοι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν επί πολλές νύκτες μπροστά από το εκλογικό κέντρο της κομητείας, στο κέντρο του Φοίνιξ, στη διάρκεια της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δεν αναγνώρισε ποτέ την ήττα του και επί τέσσερα χρόνια η πολιτεία της Αριζόνα έχει αναχθεί σε προπύργιο των θεωριών συνωμοσίας αναφορικά με τις εκλογές.

Οι θεωρίες του Τραμπ περί «νοθείας» στις εκλογές του 2020 διαδόθηκαν ευρέως στην Αριζόνα, συχνά τροφοδοτούμενες από τοπικούς αξιωματούχους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου.

Για να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία αυτή το εκλογικό κέντρο της κομητείας Μαρικόπα έχει πλέον εγκαταστήσει κάμερες στους χώρους αποθήκευσης των ψηφοδελτίων, οι οποίες μεταδίδουν συνεχώς και απευθείας βίντεο στο διαδίκτυο.

«Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται», τόνισε ο Γκέιτς, Ρεπουμπλικάνος αιρετός, που αντιστάθηκε στις πιέσεις του Τραμπ πριν τέσσερα χρόνια και έκτοτε έχει γίνει στόχος απειλών και λόγου μίσους.

«Αλλά ζητάμε κάτι σε αντάλλαγμα», πρόσθεσε: οι υποψήφιοι που θα χάσουν «να αποδεχθούν τα αποτελέσματα».

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνουν μάχη στήθος με στήθος και τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο να επιμένει στο ενδεχόμενο «νοθείας», η ένταση είναι αισθητή στην Αριζόνα.

Την προηγούμενη εβδομάδα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «τρομοκρατία» εις βάρος άνδρα, ο οποίος επί πολλά βράδια πυροβολούσε εναντίον γραφείου του Δημοκρατικού κόμματος στο Τέμπε, προάστιο του Φοίνιξ.

Η αστυνομία κατέσχεσε 120 πιστόλια στο σπίτι του, όπως και 250.000 σφαίρες και έναν εκτοξευτήρα χειροβομβίδων. Το οπλοστάσιό του δείχνει ότι αυτός ο συνταξιούχος πρώην μηχανικός προετοίμαζε μακελειό, εκτίμησε η εισαγγελία.

Ο 60χρονος παρακολουθούσε στο διαδίκτυο σελίδες που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το 2020 είχε αναπαράγει σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σύνθημα των υποστηρικτών του Τραμπ «σταματήστε την κλοπή» (stop the steal) μετά την ήττα του Ρεπουμπλικάνου.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού», τόνισε ο Ρας Σκίνερ σερίφης της κομητείας Μαρικόπα.

Έως και 200 μέλη της υπηρεσίας του είναι έτοιμα να επέμβουν σήμερα και τις ημέρες μετά τις εκλογές, πρόσθεσε.

«Θα έχουμε πολλούς πόρους εκεί έξω, πολύ προσωπικό, πολύ εξοπλισμό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν drones για να ελέγχουν τη δραστηριότητα γύρω από τα εκλογικά κέντρα, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και άλλες ενισχύσεις θα είναι σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν, αν διαφανεί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βία.

Εκλογικοί αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν επίσης για να μάθουν πώς να οχυρώνονται μέσα σε ένα δωμάτιο ή να χρησιμοποιούν μια μάνικα πυρόσβεσης για να απωθήσουν ενδεχόμενους εισβολείς.

Ωστόσο, αυτή η τεταμένη ατμόσφαιρα δεν εμπόδισε χιλιάδες εθελοντές να συμμετάσχουν στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών.

Όπως η 43χρονη Τζένι Μπράιαν η οποία χθες βοήθησε μαζί με περίπου δέκα συναδέλφους της στην προετοιμασία ενός εκλογικού κέντρου προκειμένου να μπορέσει σήμερα να υποδεχθεί τους ψηφοφόρους.

Οι εκλογές του 2020 ήταν «μια τρομακτική στιγμή», παραδέχθηκε η πανεπιστημιακός που συμμετέχει στην οργάνωση των εκλογών στην Αριζόνα εδώ και 15 χρόνια. Όμως αυτό απλώς ενισχύει την αίσθηση του καθήκοντος που έχει.

Φέτος η Μπράιαν έλαβε ειδική εκπαίδευση για την αποκλιμάκωση τεταμένων καταστάσεων. «Οι φόβοι για πολιτική βία και εκφοβισμό των ψηφοφόρων δείχνουν σε ποιο βαθμό αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες», εκτίμησε. «Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην δείχνουμε φοβισμένοι, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να ψηφίσουν και να συμβάλλουμε στην ομαλή διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

