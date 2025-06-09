Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη Θεολογική Σχολή Χάλκης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεκάδες Έλληνες - Προσδοκούμε και αγωνιζόμαστε για την επαναλειτουργία της

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Σε αναρτησή του στα social media αναφέρει:

«Με συγκίνηση και βαθιά κατάνυξη, σήμερα του Αγίου Πνεύματος, παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στην οποία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ελπίζουμε, προσδοκούμε και αγωνιζόμαστε για την επαναλειτουργία της, ως παγκόσμιο κέντρο του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν μια συγκλονιστική και μοναδική εμπειρία, σε μια πολύ σημαντική ημέρα της Χριστιανοσύνης».

