Ρένα Δούρου: Λεφτά υπάρχουν μόνο για την κούρσα εξοπλισμών της ΕΕ

Με ευθύνη της δεξιάς ηγεσίας της, σήμερα η στρατηγική ατζέντα της ΕΕ, χαρακτηρίζεται από στροφή στην λιτότητα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές και τη δίκαιη πράσινη μετάβαση ενώ 800 δισεκατομμύρια υπάρχουν για κούρσα εξοπλισμών, παρατήρησε, μεταξύ άλλων, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ρένα Δούρου, κατά τις παρεμβάσεις της στην 73η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ε.Ε. (COSAC) στη Βαρσοβία.

Η Τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., υπογράμμισε ότι “την ώρα που εμείς συνεδριάζουμε εδώ, στη Γάζα συνεχίζεται η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από τον ισραηλινό στρατό”. “Ως εκλεγμένοι βουλευτές έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στον τερματισμό της, προωθώντας τη δίκαιη λύση του παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, γιατί το παλαιστινιακό είναι το κλειδί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή”.

Η λογική RearmEu απειλεί την Ευρώπη

«Πλέον στην ατζέντα της ΕΕ κυριαρχούν η οικονομία πολέμου, ο μιλιταρισμός. Και η λογική του RearmEu έχει τρία χαρακτηριστικά που κανένα τους δεν συμβάλλει στην απαραίτητη στρατηγική αυτονομία και αμυντική χειραφέτηση της ΕΕ ενώ συμβάλλει στην αναβίωση του πυρηνικού εφιάλτη”.

Πρώτον, πρόκειται για μια στρατηγική που αντί να προστατεύει, απειλεί την ήπειρό μας. Δεύτερον, μέσω του εργαλείου SAFE, καθιστά μέλος της πολιτικής ασφάλειάς της μια χώρα, την Τουρκία, που εδώ και μισό αιώνα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με την εισβολή και την κατοχή χώρας μέλους της ΕΕ, της Κύπρου. Και τρίτον η στρατηγική αυτή βαθαίνει τους δεσμούς με το ΝΑΤΟ. Τέλος, εξίσου σημαντικό, θα επιβαρύνει τους λαούς της Ευρώπης που θα κληθούν να πληρώσουν 1 τρις ευρώ. Και αυτό όταν στην οικονομική κρίση, η Ελλάδα και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου αφέθηκαν μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές της με συνθήκες σκληρής λιτότητας που έπληξε τις κοινωνίες τους.

Πολωνική προεδρία της ΕΕ: Προεδρία συνέχειας της επικίνδυνης ρότας

Η Ρένα Δούρου έκανε μια σύντομη αποτίμηση της Πολωνικής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας ότι είναι προεδρία “συνέχειας της επικίνδυνης ρότας της ΕΕ μακριά από τις ανάγκες των κοινωνιών”. “Μιας πορείας που έχει ακυρώσει το όραμα των ιδρυτών πατέρων για ειρήνη και κοινωνική συνοχή ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς”.

Η ίδια παρατήρησε ότι στη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας η ΕΕ δεν πήρε καμία σοβαρή, φιλειρηνική πρωτοβουλία. Είτε πρόκειται για τα 50 χρόνια της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου, κράτους – μέλους της ΕΕ είτε για την ειρήνη στη Ουκρανία την ώρα που η ΕΕ έχει αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις Πούτιν και Τραμπ που όμως αφορούν άμεσα την ασφάλειά της. “Καμία πρωτοβουλία ειρήνης για τη Γάζα, καμία πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί ότι η η νέα διακυβέρνηση των πρώην τζιχαντιστών στην Συρία θα είναι συμπεριληπτική και δημοκρατική και θα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο”.

Να ξαναπιάσει η Ευρώπη το νήμα των Σπινέλι και Ντελόρ

“Έχουμε μια ΕΕ δύο μέτρων και δύο σταθμών που πρέπει να αλλάξει. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να ξαναπιάσουμε το φιλειρηνικό, κοινωνικό, αντιφασιστικό νήμα του Αλτιέρο Σπινέλι”.

“Και να θυμηθούμε τα λόγια του Ζακ Ντελόρ όταν στην Ευρωβουλή στις 26 Μαίου 1993, παρατηρούσε ότι το καθήκον της Ευρώπης είναι “η διάδοση των αρχών μας για ειρήνη και αμοιβαία κατανόηση σε όλους τους Ευρωπαίους”.



