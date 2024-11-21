«Η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας σήμερα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ανήμερα του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και παρουσία της ηγεσίας τους».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

#ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #Γαλανόλευκη #ΕθνικήΜνήμη pic.twitter.com/HENZOLtez3 — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2024

