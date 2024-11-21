Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανάρτηση του Δένδια για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και την έπαρση σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και την έπαρση σημαίας στον Ιερό Βράχο Ακρόπολης

Δένδιας

«Η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας σήμερα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ανήμερα του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και παρουσία της ηγεσίας τους».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Ένοπλες Δυνάμεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark