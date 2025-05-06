Μητσοτάκης: Με το axiologisi.ypes.gov.gr δίνουμε τον πρώτο λόγο στους πολίτες

"Με το axiologisi.ypes.gov.gr δίνουμε τον πρώτο λόγο στους πολίτες" τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
"Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό. Και φυσικά, η υποχρέωσή μας την επόμενη μέρα δεν είναι απλά να θέσουμε στον δημόσιο διάλογο τα στοιχεία αυτά, αλλά να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που οι πολίτες μας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες" επισημαίνει ο πρωθυπουργός.
