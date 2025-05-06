Υπαναχωρεί η κυβέρνηση από την πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για μείωση του κομίστρου των ταξί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με σκοπό οι πολίτες που καταναλώνουν αλκοόλ να επιλέγουν το ταξί αντί της οδήγησης

«Το υπουργείο κάνει μία σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες και στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, τίθενται κάποιες προτάσεις», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν μία σκέψη. Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν θα επιδοτείται κάποιος για να πίνει», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο θα κάνει μία σειρά από προσπάθειες όπως για παράδειγμα η διεύρυνση του ωραρίου του μετρό.

Κυρανάκης: Καλώ σε διάλογο τους οδηγούς ταξί για να σώσουμε ζωές

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο ΟΝΕ επέμεινε ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι άνθρωποι που έχουν καταναλώσει αλκοόλ να μην βρίσκονται πίσω από το τιμόνι».

Στο ερώτημα, δε, ποιος θα πληρώσει γι' αυτό ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «υπάρχει και η παράμετρος ότι θα αυξηθούν τα έσοδα από τις ψηφιακές κάμερες. Το ποιος θα πληρώσει και δεν θα πληρώσει θα το δούμε».

«Οφείλουμε να εξετάσουμε τέτοια μέτρα. Καλώ τους οδηγούς ταξί να προσέλθουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για μέτρα που θα σώσουν ζωές» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.

Σφοδρή αντίδραση οδηγών ταξί - «Δεν θα το κάνουμε με τίποτα»

Κατηγορηματικά αρνητικός παρουσιάστηκε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος, για την πρόταση Κυρανάκη για τη μείωση του κομίστρου των ταξί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι πολίτες που καταναλώνουν αλκοόλ να επιλέγουν το ταξί αντί της οδήγησης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπε, θέλει να επιδοτεί και να προωθεί το αλκοόλ στους νέους; Αν είναι δυνατόν να το λέει ένας υπουργός. Αυτά τα προβλήματα λύνονται με επιδότηση;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

«Γελοιοποιεί τη λέξη επιδότηση. Γελοιοποιεί και εμένα που είμαι επαγγελματίας, που έχω υποστεί τα πολλά χρόνια που έχω δουλέψει ταξί απίθανες καταστάσεις, επικίνδυνες. Η παροιμία λεει είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και έφυγε. Έχουμε το δικαίωμα από τον κανονισμό λειτουργίας αν θέλουμε τον παίρνουμε στο ταξί γιατί έχουμε υποστεί τραγικά θέματα από μεθυσμένους» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Ανεβάζοντας τους τόνους, μάλιστα, σημείωσε «εμείς την πρόταση αυτή δεν τη δεχόμαστε με τίποτα γιατί είναι κοροϊδία, το έκανε για να αποπροσανατολίσει την αλλαγή των θέσεων, ό,τι είχαμε πετύχει, και είχε ετοιμάσει ο κ. Οικονόμου για να ψηφιστούν. Ήταν μια κακή, βρώμικη συμπεριφορά του κ. Κυρανάκη».

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό «όπως είχαμε με τον πατέρα του» υποστηρίζοντας ότι «το Μαξίμου αντέδρασε και είπε ότι εμείς δεν θα επιδοτούμε το αλκοόλ».

Ανακοίνωσε, τέλος, ότι ελήφθη απόφαση για 48ωρη απεργία από τα ταξί «οπότε την παραπάνω εβδομάδα έχουμε σίγουρα 48ωρη».

Πηγή: skai.gr

