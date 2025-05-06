Μια συγκινητική ανάρτηση για την μητέρα του, Μαρίκα έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πέρασαν 13 χρόνια από τον θάνατό της.

Ο πρωθυπουργός ανήρτησε μια φωτογραφία από την ημέρα της αποφοίτησής του, με τη Μαρίκα Μητσοτάκη να τον αγκαλιάζει.

«Σαν σήμερα έφυγε η μητέρα μου. Πρόλαβε, όμως, να παραδώσει τη δική της σκυτάλη αγάπης και χαράς που περνά από γενιά σε γενιά. Την θυμάμαι υπερήφανη στην αποφοίτησή μου. Όπως σύντομα θα καμαρώνω και εγώ στην αποφοίτηση των τριών εγγονιών της. Η μνήμη της θα συνοδεύει πάντα τις πιο τρυφερές στιγμές μας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.



Πηγή: skai.gr

