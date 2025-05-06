Μπελέρης: Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός κατοχυρώνει την πλήρη επήρεια νησιών και ηπειρωτικής χώρας

Στην κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την πλευρά της Ελλάδας αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Φρέντη Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα ανακοίνωσε πρόσφατα το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό επικυρώνοντας έτσι όχι μόνο τη δική της κυριαρχία αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη απόφαση κατοχυρώνει την πλήρη επήρεια της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής και συνέχισε επισημαίνοντας πως η κατάθεση του από την πλευρά της Ελλάδας εναρμόνισε το δίκαιο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αποτυπώνονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα που παράλληλα έχουν αλληλεπίδραση και στη στεριά. Είναι, η πρώτη φορά που αποτυπώνονται σε επίσημο ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα όρια της ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας», επεσήμανε ο Φρέντης Μπελέρης.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε πως ασκώντας τα πλήρη δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, «σχεδιάζουμε το αύριο της Πατρίδας μας και της Ευρώπης, με γνώμονα πάντοτε τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό του περιβάλλοντος».

«Χαρτογραφούμε, έτσι τις επενδυτικές προοπτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.