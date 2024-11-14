Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον Γάλλο συγγραφέα Πασκάλ Μπρυκνέρ στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το iefimerida.gr.

Για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σημαντικό ζήτημα ήταν αυτό της οικονομίας. «Πολλοί άνθρωποι θεώρησαν ότι η κρίση του κόστους ζωής ήταν πολύ μεγάλη για να την αγνοήσουν», τόνισε. Επίσης είπε ότι το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η μετανάστευση, η οποία όπως σημείωσε παίζει ουσιαστικό ρόλο. Για την woke ατζέντα ο πρωθυπουργός ανέφερε «Πριν 35 χρόνια βλέπαμε πάνω κάτω τα ίδια ζητήματα. Ένας από τους καθηγητές μού είπε αν έχεις το δικαίωμα του λόγου έχεις το καθήκον να ακούσεις. Φοβάμαι αυτό έχει χαθεί σε αυτό που λέμε woke κουλτούρα των ΗΠΑ. Για εμένα αυτό διαφέρει από τον παραδοσιακό φιλελευθερισμό. Έχουμε την τυραννία των μειονοτήτων και αν το αμφισβητήσεις σε λένε φασίστα. Αυτή η woke κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα».

Αναφερόμενος στον λαϊκισμό ο πρωθυπουργός είπε ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από τις κυβερνήσεις και όταν δεν ικανοποιούνται έρχεται ο λαϊκισμός για να τους βάλει σε πειρασμό. «Στην Ελλάδα, είχαμε αυτή την λαϊκίστική αντίδραση. Το 2015 υπήρξε έκρηξη. Η πρώτη αντίδραση στα προβλήματα ήταν στροφή στην Ακροδεξιά» είπε σημειώνοντας ότι έχουμε Δημοκρατίες που δυστυχώς διαβρώνονται. «Στην Ελλάδα τα έχουμε καταφέρει, κερδίσαμε εκλογές γιατί τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας και οικοδομήσαμε σχέση εμπιστοσύνης» ανέφερε.

Μιλώντας για την Ευρώπη είπε ότι πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα όπως έγινε κατά την πανδημία. «Έλαβα μέρος στη συζήτηση όταν έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει καταστεί βοηθητικό και επωφελές. Πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά προσκόμματα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι» είπε.

Για την μετανάστευση ο πρωθυπουργός είπε: «Χρειαζόμαστε έναν μεγάλο φράχτη αλλά και μια μεγάλη πόρτα» έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία. «Δική μου υποχρέωση είναι να προστατεύσω τα ελληνικά σύνορα που είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Να διασφαλίζω ότι δεν θα μπουν παράτυπα στην Ελλάδα και δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη από κανέναν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο πρωθυπουργός είπε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απεχθές». «Ανησυχώ όταν δεν βλέπω απώτερο στόχο μιας στρατιωτικής παρέμβασης. Όλοι προβληματιζόμαστε και ανησυχούμε για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου που έχει γίνει ήδη σε κάποια επίπεδα. Πρώτη προτεραιότητα είναι η παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και στον Νότιο Λίβανο. Κυρίως στη Γάζα» είπε.

Πηγή: skai.gr

