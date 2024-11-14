Σε σχόλιο κυβερνητικών πηγών ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «απολογηθεί στην κοινωνία για τη στάση του για τα απογευματινά χειρουργεία» απάντησε το ΠΑΣΟΚ μέσω σχολίου του Γραφείου Τύπου.

Αναλυτικά η δήλωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Το συμπέρασμα για τις "μεταρρυθμίσεις" της κυβέρνησης το έχουν βγάλει οι πολίτες, που καταβάλλουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην ΕΕ, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις πανευρωπαϊκές πρωτοτυπίες να εντάσσονται ανειδίκευτοι στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού.

Οι "κυβερνητικές πηγές" ομολόγησαν πάντως ότι δεν υπάρχει τελικά η μελέτη, στην οποία αναφέρονταν τα κυβερνητικά στελέχη. Απλά, λόγω της ιδεοληψίας τους, δεν θέλουν να στηρίξουν τη δημόσια υγεία και τους υγειονομικούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

