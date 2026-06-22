Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Σε απόλυτα στενό κύκλο και σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία τελέστηκε η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Ο θρύλος της σύγχρονης τέχνης που έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών, είχε ζητήσει η τελετή να πραγματοποιηθεί παρουσία μόνο του συντρόφου του, Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, και του ανιψιού του Ρίτσαρντ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο άνδρες είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ντέιβιντ Χόκνεϊ το οποίο ιδρύθηκε από τον δημιουργό. το 2008.

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του καλλιτέχνη, Έρικα Μπόλτον, ευχαρίστησε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Χόκνεϊ μετά τον θάνατό του και επιβεβαίωσε ότι η κηδεία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την περιορισμένη παρουσία στην τελετή ελήφθη αποκλειστικά βάσει των επιθυμιών του Χόκνεϊ, ωστόσο η ζωή και η καλλιτεχνική του πορεία θα τιμηθούν με μια σειρά από επιμνημόσυνες τελετές.

«Έχουμε συγκινηθεί βαθύτατα από τα μηνύματά σας, τα οποία σημαίνουν τόσα πολλά για εμάς και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε» σημείωσε η Μπόλτον και συνέχισε:

«Σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ντέιβιντ, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η πρώτη επιμνημόσυνη τελετή για τη ζωή και το έργο του θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027, ενώ θα ακολουθήσουν, σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, αντίστοιχα αφιερώματα στο Γιορκσάιρ, το Παρίσι και το Λος 'Αντζελες».

Επίσης πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων από την προσωπική συλλογή του Χόκνεϊ πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο, «με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς του».

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από εξήντα χρόνια, υπολογίζεται ότι ο Χόκνεϊ δημιούργησε περίπου 35.000 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και το βιτρό προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, χώρος όπου θεωρείται πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί η τελετή μνήμης του Λονδίνου.

Ο ίδιος είχε δωρίσει περίπου 8.000 έργα στο ίδρυμά του, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο λίρες το 2024.

Παράλληλα, η έκθεση με τίτλο «David Hockney: A Year in Normandie and Some Other Thoughts About Painting» συνεχίζεται στην γκαλερί Serpentine του Λονδίνου έως τις 23 Αυγούστου. Για το επόμενο έτος έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη εκθέσεις έργων του, στην Tate Britain καθώς και στο Turbine Hall της Tate Modern.

Πηγή: skai.gr

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