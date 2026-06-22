Αxios: Το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής έλαβαν χώρα οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, καθώς οι δύο πλευρές επιδίωκαν την έναρξη ενός οδικού χάρτη 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει το Axios, οι συνομιλίες, που διεξήχθησαν στο περιθώριο της Συνόδου της Λίμνης της Λουκέρνης, αποτελούν ένδειξη ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, παραμένουν προσηλωμένες στον διάλογο παρά τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να έχουν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα ενδέχεται να ανοίγουν τον δρόμο και για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ήταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ συμμετείχαν και οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης το Σάββατο ότι προχωρά στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σειρά απειλητικών δηλώσεων κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social και σε συνέντευξή του στο Fox News. Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν δημοσίως τις δηλώσεις Τραμπ, ενώ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υποστήριξαν ότι συνιστούν παραβίαση του πρώτου άρθρου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο προβλέπει αποχή από απειλές χρήσης βίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι αποχώρησαν από τις συνομιλίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι επαφές συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με Αμερικανό διπλωμάτη, σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφιερώθηκε στον Λίβανο, με έμφαση στη δημιουργία μηχανισμών αποτροπής επεισοδίων και στην εφαρμογή της εκεχειρίας, εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Πηγή από μία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «τεταμένη».

Οι διαπραγματεύσεις κάλυψαν επίσης όλες τις πτυχές μιας πιθανής νέας πυρηνικής συμφωνίας, καθώς και το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ και τις πρόσφατες ιρανικές απειλές για διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε πως επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το Στενό θα παραμείνει πλήρως ανοικτό στη διεθνή ναυσιπλοΐα, προσθέτοντας ότι σημειώθηκε πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερος διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες αλλά εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι διαμορφώθηκε ένα αρχικό πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τις τεχνικές διαβουλεύσεις των επόμενων εβδομάδων.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης, καθώς και το πλαίσιο συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ πολιτικών και τεχνικών κλιμακίων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, του Ιράν, του Πακιστάν και του Κατάρ εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την πρόοδο που επιτεύχθηκε.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ συνέβαλαν σε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εξασφάλισε εξαιρέσεις για εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και αποδέσμευση μέρους παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αμερικανικής πλευράς.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μετά το πέρας της συνόδου, οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν έκαναν λόγο για «ενθαρρυντική πρόοδο» έπειτα από 18 ώρες διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφεραν, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στη σύσταση Ανώτατης Επιτροπής, η οποία θα ασκεί πολιτική εποπτεία στις διαπραγματεύσεις, καθώς και ομάδων εργασίας για τα πυρηνικά ζητήματα, τις κυρώσεις και την επίλυση διαφορών.

Παράλληλα, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για το Στενό του Ορμούζ, με σκοπό την αποφυγή περιστατικών και παρεξηγήσεων και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συγκρότηση ειδικού μηχανισμού αποκλιμάκωσης για τον Λίβανο, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ιράν, του Λιβάνου και των διαμεσολαβητών, με στόχο την παρακολούθηση της τήρησης της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών θα παραμείνουν στην Ελβετία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

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