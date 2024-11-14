Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ ας απολογηθεί στην κοινωνία για τη στάση του για τα απογευματινά χειρουργεία

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, αντί να επιτίθεται στην κυβέρνηση με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, ας απολογηθεί στην κοινωνία για την εκτός τόπου και χρόνου κοινοβουλευτική του στάση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για το σ/ν που αφορούσε τα απογευματινά χειρουργεία.

«Το "παρών" που επέλεξε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ αρνούμενο να υπερψηφίσει τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία ισοδυναμεί με ένα ηχηρό "απών" του κ. Ανδρουλάκη απέναντι στις πραγματικές προτεραιότητες της κοινωνίας» τόνισαν οι κυβερνητικές πηγές και προσέθεσαν:

«Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά, ας μας πουν τελικά στο ΠΑΣΟΚ ποιος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ο κ. Ανδρουλάκης που υποστήριξε ότι δεν θα φύγει ούτε ένας υγειονομικός ή η κυρία Διαμαντοπούλου που λίγες ώρες αργότερα υπολόγισε σε 2.000 τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις;».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ο αριθμός των άμεσα συνταξιοδοτούμενων με τα βαρέα θα ήταν 7.700 υγειονομικοί και 12.000 σε δύο χρόνια και καλούν το ΠΑΣΟΚ αν αμφισβητεί τους αριθμούς «ας ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο ενημέρωση».

«Η σύγκρουση με την πραγματικότητα δεν είναι αντιπολίτευση» σχολιάζουν και καταλήγουν απευθυνόμενες στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά:

«Όσο για τον κ. Τσουκαλά, ας αφήσει τους εύκολους χαρακτηρισμούς και ας αντιληφθεί ότι εκπροσωπεί ένα κόμμα και δεν λειτουργεί με την παλαιά του ιδιότητα.

Υ.Γ. Επειδή όμως είναι εργατολόγος, ας πληροφορηθεί ότι η εξαγορά των ενσήμων γίνεται επί του κατώτατου μισθού και όχι επί των μικτών αποδοχών, όπως υποστήριξε για να φουσκώσει τα νούμερα».

