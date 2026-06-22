Περιστέρι: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι που είχαν στην κατοχή τους σιδερογροθιά και μαχαίρια

Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε οπλοστάσιο.

Συγκεκριμένα, στις 20:30 το βράδυ, αστυνομικοί έσπευσαν στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Παγασών μετά από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής και εντόπισαν την ομάδα των νεαρών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή τους βρέθηκαν μια σιδερογροθιά ενώ φαίνεται πως είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Πηγή: skai.gr

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