Συνάντηση Μητσοτάκη με ανώτατα στελέχη ευρωπαϊκών χημικών βιομηχανιών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη μεγάλων και μικρομεσαίων ευρωπαϊκών χημικών βιομηχανιών, που βρίσκονται στην Ελλάδα για το συνέδριο του κλάδου, το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν λύσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, με έμφαση στο κόστος της ενέργειας, αλλά και η ανάγκη να βρεθεί η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην ευρωστία της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση.

Επισημάνθηκε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη ως προς την ανάδυση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της καθαρής ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία να ωριμάσουν.

Τονίστηκε ακόμα η σημασία της διατήρησης θέσεων υψηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη, αλλά και τρόποι καλύτερης διασύνδεσης της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του κλάδου.

Τα στελέχη των χημικών βιομηχανιών εξήραν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τη δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύει μεγάλο όγκο επενδύσεων από το εξωτερικό.



