Μητσοτάκης: Καλύπτουμε μεγάλο μέρος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου, με έμφαση στις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.



Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή τροχιά υλοποίησης των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, με αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση του φυσικού αερίου μεταβατικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε το ζήτημα των στρεβλώσεων της αγοράς ενέργειας, που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Υπογράμμισε ότι δεν νοούνται τέτοιες στρεβλώσεις σε μια ενιαία αγορά, επανέλαβε τη σημασία των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και τόνισε την ανάγκη η πράσινη μετάβαση να συμβαδίζει με υψηλή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου και η σημασία αυτού σε ότι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την στρατηγική αυτονομία και της εσωτερική σύγκλιση της ΕΕ.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός και ο Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχετε ένα πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο και υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε ήδη παραγωγικές συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά είναι πάντα χαρά μου να σας βλέπω. Σκεφτόμουν ότι ημέρες σαν κι αυτή, όταν έχει ηλιοφάνεια, έχει φυσιολογικό άνεμο και η κατανάλωση ενέργειας δεν έχει φτάσει στα υψηλά του καλοκαιριού, παράγουμε ένα σημαντικό μέρος της ενέργειάς μας, καλύπτουμε ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών μας αναγκών από ανανεώσιμες πηγές. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης.

Ασφαλώς, μας ενδιαφέρει εξίσου να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη μετάβαση θα γίνει με τρόπο που δεν θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας, ιδίως της βιομηχανικής βάσης. Θα έχουμε λοιπόν πολλά να συζητήσουμε, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είναι πάντα καλό ότι όταν συναντάμε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών δεν μιλάμε πια για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον, γιατί στις συζητήσεις που γίνονταν στο παρελθόν κυριαρχούσαν άλλα θέματα που είναι μάλλον επώδυνα. Τώρα, όμως, η ατζέντα μας έχει μια πολύ προορατική και θετική προσέγγιση.

Θέλουμε να συμβάλουμε και με την ευρύτερη έννοια στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Πρόκειται για πολύ σύνθετα ζητήματα, αυτά με τα οποία ασχολείστε. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την ατζέντα».

Βόπκε Χούκστρα: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, αλλά και για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην κυβέρνηση. Μπορώ πραγματικά να επαινέσω αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση και η χώρα στο πεδίο της οικονομίας, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, αλλά και όσον αφορά τη σύνδεσή της με την καθαρή ανάπτυξη και το κλίμα. Είχαμε ήδη κάποιες πραγματικά εξαιρετικές συναντήσεις.

Θεωρώ, όμως, ότι αυτό που βρίσκεται ή θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με το κλίμα και την ενεργειακή ανεξαρτησία, είναι αυτό που βλέπω εδώ να συμβαίνει στην πράξη. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα για όλους μας και πραγματικά θα πρέπει να εμπνεύσει όλους μας στην Ευρώπη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την υποδοχή, αλλά και για την πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστώ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.