Απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διερεύνηση παράνομων ενισχύσεων και την ψηφιακή ανασυγκρότηση του οργανισμού έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας – όπως είπε – την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μετάβαση σε ένα νέο ψηφιακό μοντέλο με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η δικαστική έρευνα για ενδεχόμενες καταχρήσεις κοινοτικών πόρων βρίσκεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ την ίδια στιγμή το υπουργείο δρομολογεί ριζικές τομές για να θωρακίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποκαταστήσει πλήρως την αξιοπιστία του.

Ο κ. Τσιάρας ανέδειξε το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με το αν κάποιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται. Αυτός είναι ο λόγος που επιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκούς πόρους». Και πρόσθεσε: «Αν κάποιοι πήραν λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται, είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν. Αν υπάρχουν διαδικασίες που είναι κολάσιμες, τότε προφανώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός επισήμανε τη σημασία του Οργανισμού για την εύρυθμη διανομή των ενισχύσεων: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διανέμει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο – τα 2,3 με 2,4 δισ. από αυτά πηγαίνουν σε 680.000 διαφορετικά ΑΦΜ. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και την ευθύνη».

Παρά τις παθογένειες του παρελθόντος, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξει κανένα θέμα ως προς την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Όμως, η λειτουργία αυτή πρέπει να περάσει σε μια άλλη εποχή – με πλήρη διαφάνεια και απόλυτη δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι σήμερα αναμένεται να ανοίξει το ΟΣΔΕ ενώ τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι οι πληρωμές να γίνονται όχι μόνο σε συντομότερο χρονικό διάστημα αλλά και με πλήρη διαφάνεια, δικαιοσύνη και εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων, ώστε προβλεπόμενες ενισχύσεις να τις λαμβάνουν μόνο αυτοί που τις δικαιούνται.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλυσε το πλάνο του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για τον διαγωνισμό των βοσκοτοπικών χαρτών.

Υπάρχει συμφωνία με το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για τη διάθεση 100 επιπλέον επιστημόνων, ώστε να ενισχύσουν το ελεγκτικό έργο».

Ετοιμάζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση του πρώην, πλέον, Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα αναγνώρισε μεν ότι σε διοικητικό επίπεδο «έκανε εξαιρετική δουλειά», αλλά «το ζήτημα ήταν ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – κάτι που δεν ταίριαζε ούτε στη φιλοσοφία της κυβέρνησης, ούτε στον θεσμικό τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε να κρατάμε αυτή τη σχέση».

Κλείνοντας ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «η ευθύνη δεν αποδίδεται απλά επειδή κάποιος είπε κάτι δημόσια. Αποδίδεται όταν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία. Αν υπάρχουν, τότε ο καθένας – δεν εξαιρώ τον εαυτό μου – βρίσκεται αντιμέτωπος με ευθύνη, πολιτική και όχι μόνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.