Προβάδισμα κοντά στο 30% διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που ακολουθεί δεύτερο.

Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται καθαρά, συγκεντρώνοντας το 29% των προτιμήσεων, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,1%

ΠΑΣΟΚ: 14,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 11%

Ελληνική Λύση: 8,8%

ΚΚΕ: 8,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΝΙΚΗ: 3,7%

ΜέΡΑ25: 3,6%

Φωνή Λογικής: 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,5%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Σπαρτιάτες: 1,4%

Πρόθεση ψήφου – Εάν οι εκλογές γίνονταν αυτή την Κυριακή

Αν οι κάλπες στήνονταν την ερχόμενη Κυριακή, τα κόμματα θα συγκέντρωναν:

Νέα Δημοκρατία: 24,8% (αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (άνοδος κατά 1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 9% (πτώση δύο μονάδων από το 11%)

Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν:

Ελληνική Λύση: 7,8% (από 8%)

ΚΚΕ: 7% (σταθερό)

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6% (από 4%)

ΝΙΚΗ: 3,3% (από 3,2%)

Φωνή Λογικής: 3,3% (από 3,4%)

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,2% (από 3,9%)

ΜέΡΑ25: 3,2% (από 3,4%)

Νέα Αριστερά: 1,2% (από 1,4%)

Άλλο: 4,5% (σταθερό)

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 29%

Νίκος Ανδρουλάκης: 8,5%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,9%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 6%

Σωκράτης Φάμελλος: 3,9%

Δυσαρέσκεια για την αντιπολίτευση – «Ναι» σε νέο κόμμα από το 50%

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένη από την αντιπολιτευτική στάση των κομμάτων. Στο ερώτημα αν χρειάζεται ένα νέο κόμμα στον πολιτικό χάρτη, το 50% απαντά ναι ή μάλλον ναι, εκτιμώντας ότι η ανάγκη αφορά κυρίως τον προοδευτικό χώρο. Το 47% εκφράζεται αρνητικά.

Θετική στάση για την πρόταση προανακριτικής για την τραγωδία στα Τέμπη

Τέλος, το 61% των πολιτών δηλώνει θετικό ή μάλλον θετικό απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή, για την υπόθεση των Τεμπών.

Ωστόσο, όταν καλούνται να αξιολογήσουν τη νομική βάση της πρότασης:

Μόνο το 35% τη θεωρεί επαρκώς τεκμηριωμένη

Το 24% τη χαρακτηρίζει νομικά αβάσιμη

Το 41% δηλώνει πως δεν μπορεί να την αξιολογήσει

