Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (27/5) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τα θέματα της επικαιρότητας.

Ξεκινώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «προς στιγμήν νόμιζα έχει ιδρυθεί ένα νέο κόμμα τα τελευταία 5-10 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ, συνωνυμία με το παλιό ΠΑΣΟΚ, και ελαφρά τη καρδία εκπρόσωποί του κουνάνε το δάχτυλο για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα», ενώ συμπλήρωσε:

«Κύκλωμα στο Κτηματολόγιο, κύκλωμα γύρω από Εφορία και όχι ένα μόνο, κύκλωμα γύρω από φυλακές, κύκλωμα γύρω από τη Δημοτική Αστυνομία, παράνομες ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις. Αυτά όλα έχουν αποκαλυφθεί επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα εγκαλέσουμε την κυβέρνηση, επί των ημερών της οποίας μια διαπλοκή που μπορεί να ξεκινά από τα πολύ χαμηλά κλιμάκια του κράτους, αρχίζει να αποκαλύπτεται και το κυριότερο, οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι πηγαίνουν να λογοδοτήσουν και αντίστοιχα κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου περνά από ένα φίλτρο; Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας που επεδίωξε η ελληνική κυβέρνηση και δεν ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση επεδίωξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μπει στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών».

«Όποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, είτε δεν έλεγξε αυτούς που έπρεπε, είτε σκοπίμως έδινε κάπου που δεν έπρεπε, θα πρέπει να ερευνηθεί, όπως και οι ευθύνες που έχουν οι ίδιοι ή ανώτεροί τους. Αλλά το να λέμε πως επειδή αυτά έγιναν επί των ημερών ενός υπουργού, ντε και καλά έχει ποινικές ευθύνες αυτός ο υπουργός, αυτή η λογική είναι μια λογική που δεν έχει καμία βάση», όπως είπε.

«Γκρεμίστηκε ο μύθος ότι βάλαμε τον Καραμανλή υποψήφιο για να μην δικαστεί»

Αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι είναι θέμα «λίγων ωρών» η πρόταση της ΝΔ για προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή. «Το θεσμικά σωστό είναι να διαβάσουμε την επιχειρηματολογία της ΚΟ της ΝΔ, θα σημειώσω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβερνητική πλειοψηφία βάζει στη διαδικασία αυτής της κρίσης έναν διατελέσαντα υπουργό της ίδιας της κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι αυτό έπρεπε να γίνει, ό,τι συνέβη εκείνη τη νύχτα δεν μπορεί να προσπεραστεί».

«Ουσιαστικά η κυβερνητική πλειοψηφία με αυτήν την πρόταση δίνει τη δυνατότητα στη Δικαιοσύνη αν αξιολογήσουν ποιοι είναι οι μάρτυρες που πρέπει να καταθέσουν, χωρίς να μπορεί κανείς να αρνηθεί, ποια είναι τα αδικήματα εν τέλει και τα πρόσωπα».

Ερωτηθείς για την Αντιπολίτευση που θεωρεί παράδοξο να παραπέμπεται από την κυβέρνηση ο κ. Καραμανλής, την ίδια στιγμή που η ίδια δεν κάνει λόγο για καμία υπηρεσιακή ευθύνη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αυτό είναι άλλο ένα επιχείρημα της Αντιπολίτευσης χωρίς να έχει διαβάσει τα δεδομένα.

«Την έχουν διαβάσει την πρόταση της ΝΔ; Σήμερα θα τη δούμε. Η πρόταση της ΝΔ απαντάει και σε αυτό. Θα έρθει η ώρα του Δικαστικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα αξιολογήσει αυτήν την πρόταση, έχει ρόλο ανακριτή. Η κυβερνητική πλειοψηφία, κι αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, ό,τι πει η Δικαιοσύνη θα το κάνει αμέσως δεκτό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ειδικά σε μια υπόθεση με 57 νεκρούς να πούμε όχι σε κάτι που θα πει η Δικαιοσύνη», επεσήμανε αμέσως μετά, ενώ σε ερώτηση για το αν θα γίνει προανακριτική, δήλωσε:

«Θα ακολουθηθεί ο τύπος, γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε όσα λέει ο νόμος να κάνουμε. Αλλά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επί της ουσίας το μοντέλο Τριαντόπουλου είναι οδηγός. Σε αντίθεση με τον Χρήστο Σπίρτζη που τον πιάνει η αποσβεστική προθεσμία, εμείς γκρεμίζουμε τον μύθο ότι καλύπτουμε τον Καραμανλή. Γκρεμίστηκε ο μύθος ότι βάλαμε τον Καραμανλή υποψήφιο βουλευτή για να μη δικαστεί».

