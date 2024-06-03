Εφ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day» στον Alpha και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το «υφολογικό νήμα» που συνδέει τον Στέφανο Κασσελάκη με τον Αλέξη Τσίπρα είναι η τοξικότητα και οι ανεδαφικές υποσχέσεις.

Αρχικά, επεσήμανε ότι οι Ευρωεκλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, διότι μας αφορούν όλους όσα θα συμβούν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

«Εκλέγουμε 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, πρώτα και πάνω απο όλα ανθρώπους που φοράνε τη φανέλα της "Εθνικής Ελλάδος" και μετά την κομματική. Με στενοχωρεί που σε εθνικές πολιτικές δεν μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό, όπως για παράδειγμα συνέβη με το ζήτημα της ακρίβειας και τις πολυεθνικές. Τώρα θέτουμε την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης, για αυτό στείλαμε τώρα την επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διαδοχής της Φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «ακόμα και να μου γίνει πρόταση, θα αρνηθώ».

«Ο κ. Κασσελάκης έπρεπε ήδη να είχε υποβάλει πόθεν έσχες - Οι πολίτες δεν θέλουν νέο "μαθητευόμενο μάγο"»

«Καταφέραμε στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου να αυξήσουμε το ποσοστό μας, το 41% δεν ειναι ποσοστό αλαζονείας, μας το έδωσαν οι ίδιοι οι πολιτες δεν το υφαρπάξαμε. Δεν αποτελει λευκή επιταγή, θα κρίνουν οι τηλεθεατές αν η κατηγορία περί αλαζονείας στέκει», σχολίασε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ερωτηθείς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε:

«Είναι δικαίωμά του να πολιτεύεται όπως θέλει. Εμένα δική μου δουλειά είναι να κρίνω το πρόγραμμά του, το οποίο κοστίζει 45,8 δισ. την τετραετία. Αν εφαρμοζόταν, θα γυρνούσαμε σε καθεστώς επιτήρησης».

Επιπλέον, συμπλήρωσε πως «οι πολίτες δεν θέλουν μαθητευόμενο μάγο που τάζει όπως στο παρελθόν», ενώ σχολίασε και το θέμα του πόθεν έσχες του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το πόθεν έσχες δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης, κάθε αρχηγός οφείλει να το καταθέτει. Το δικό μου είναι γνωστό και ελέγχεται εδώ και 20 χρόνια. Η σύζυγόςμου κυνηγήθηκε λυσσαλέα για το δικό της, υπέστη φορολογικό έλεγχο σε εξωνυχιστικό βαθμό. Το πώς τώρα ο κ. Κασσελάκης θα καταθέσει το δικό του πόθεν έσχες σε μια δημόσια ομιλία θα το δούμε».

Για το ενδεχόμενο αποχώρηση από την ηγεσία της ΝΔ τόνισε πως «δεν το σκέφτομαι σύντομα, έχω 3 χρόνια γόνιμης πρωθυπουργικής θητείας».

«Ξεδιάντροπο να εργαλειοποιούνται τα Τέμπη από τα πολιτικά κόμματα - Εμείς δεν κάναμε έτσι με το Μάτι»

Σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η δικαιοσύνη θα αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα χωρίς όμως προχειρότητα. Έχουμε 34 κατηγορούμενους, η πολιτεία έκανε ό,τι μπορούσε από το χέρι της για να διευκολύνει τη διερεύνηση.

Σε όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν ποινικές πολιτικές ευθύνες η Βουλή είναι έτοιμη να το συζητήσει. Το δικό μου χρέος είναι να αφήσω την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να μην εργαλοποιήσω τον πόνο των συγγενών όπως έκαναν ξεδιάντροπα άλλα κόμματα. Εμείς δεν κάναμε ποτέ κάτι τέτοι με την τραγωδία στο Μάτι» αποκαλώντας «ντροπή» τα υπονοούμενα για συγκάλυψη.



Aναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», δήλωσε ότι απομένει μια οριστικοποίηση διαπραγμάτευσης με την ΕΕ για τα δάνεια που μπορούμε να πάρουμε από το ταμείο Ανάκαμψης για να το διευρύνουμε στα ζευγάρια ηλικίας 40-50 ετών και σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις για το πρόγραμμα που θα τρέξει μετά τις ευρωεκλογές.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πλατφόρμες των social media, που «έχουν στόχο των εθισμό των νέων σε ηλικία χρηστών και οφείλουμε να κάνουμε κάτι γι αυτό».

«Το επόμενο βήμα θα συμπεριλάβει ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για να περιορίσουμε τον διαδικτυακό εθισμό σε νέους και εφήβους. Φοβάμαι ότι κάνουμε ένα πείραμα με τους νέους και τους εφήβους. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να παρέμβει διαδικαστικά. Οι πλατφόρμες μας σερβίρουν αυτά που πιστεύουν ότι μας ενδιαφέρουν αλλά υπάρχει η δυνατότητα από τις ίδιες τις πλατφόρμες να μην συμβαίνει αυτό και να ξεκινάει η περιήγηση από το μηδέν», επεσήμανε.

«Θα ήθελα να ηγηθώ αυτή της προσπάθειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη πιστεύω ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή όπως ήταν και με το GDPR και με το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης», κατέληξε.

«Με ενόχλησε η επίθεση στη σύζυγό μου - Είχε επιπτώσεις και στην ίδια»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το ποιο από τα fake news που έχει ακούσει τον ενόχλησε περισσότερο, είπε «αυτό που με ενόχλησε είναι η επίθεση στη σύζυγό μου που ήταν ενορχηστρωμένη και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Η σύζυγός μου υπέβαλε μήνυση σε βουλευτή της αντιπολίτευσης για τη λασπολογία σε βάρος της. Τη στηρίζω και της είπα ότι καταθέσω ως μάρτυρας στη δίκη. Λυπάμαι που η συζήτηση αυτή συνεχίζεται ακάθεκτη και στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που αποκαλούμε πολακισμό με έντονο μισογυνισμό, fake news και τοξικότητα, συνεχίζεται».

«Περάσαμε δύσκολα και είχε επιπτώσεις και στην ίδια. Η Μαρέβα είναι σκληρή αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν τις αντοχές τους. Δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Έβαλε την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα. Βρήκε μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία θα ήταν σίγουρη ότι δεν θα μου δημιουργούσε πρόβλημα Όχι και να την κατηγορούν και να την πυροβολούν όπως έγινε συστηματικά από το 2016 και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Μαρέβα είναι η φωνή που με κρατάτει γειωμένο» συνέχισε για τη σύζυγό του προσθέτοντας:

«Είμαστε πολύ καλά, χαιρόμαστε τα παιδιά μας που προχωράνε στη ζωή τους, περνάμε ωραία μαζί, χαιρόμαστε ο ένας τον άλλο και απολαμβάνουμε την παρέα ο ένας του άλλου».

