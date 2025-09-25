Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει ακρογωνιαίος λίθος για έναν πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό κόσμο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τη Δημοκρατία της Κορέας για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Η σημερινή συζήτηση βασίζεται στην άτυπη συνάντηση (Arria-formula) που συνδιοργάνωσε τον περασμένο Απρίλιο η Ελλάδα, με τη Γαλλία και τη Δημοκρατία της Κορέας, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να συλλογιστούμε περαιτέρω σχετικά με ένα θέμα που αναμφίβολα θα διαμορφώσει τις συζητήσεις μας για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ευρεία συναίνεση όσον αφορά στη στενή αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Οι δύο Σύνοδοι Κορυφής REAIM -στη Χάγη το 2023 και στη Σεούλ το 2024-, η Πολιτική Διακήρυξη για την Υπεύθυνη Στρατιωτική Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την Αυτονομία που εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Σύνοδος Κορυφής για Δράση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι φέτος συνέβαλαν στην ανάπτυξη κανόνων, ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του ιδιαίτερα ευαίσθητου στρατιωτικού τομέα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο. Είναι μια δυνατότητα γενικής χρήσης που μπορεί να ενισχύει αλλά και να αποσταθεροποιεί. Στα σωστά χέρια, μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση της ειρήνης, μπορεί να βελτιώσει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, μπορεί να επιταχύνει την ανθρωπιστική βοήθεια, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα. Στα λάθος χέρια, μπορεί να τροφοδοτήσει την παραπληροφόρηση, μπορεί να εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις, μπορεί σίγουρα να χαμηλώσει το «κατώφλι» για κλιμάκωση και σύγκρουση.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι από τη φύση της μια τεχνολογία διπλής χρήσης, και αυτό σημαίνει ότι η συλλογική μας ασφάλεια εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις επιλογές που κάνουμε.

Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή μας συζήτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για την «Τεχνητή Νοημοσύνη στον Στρατιωτικό Τομέα και τις Επιπτώσεις της στη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια», που θεωρώ ότι αποτελεί ορόσημο στη συλλογική μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ειρήνη και την ασφάλεια.

Αξιοποιώντας αυτή την κρίσιμη δυναμική, πρέπει να αναγνωρίσουμε μια θεμελιώδη αλήθεια: προκειμένου να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες, πρέπει να προσαρμοστεί. Ακριβώς όπως οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν νέους θεσμούς για τη ρύθμιση της πυρηνικής ενέργειας αλλά και των πυρηνικών όπλων και του ελέγχου των εξοπλισμών, έτσι και εμείς πρέπει τώρα να αναπτύξουμε νέους μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει όχι μόνο την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτό, φυσικά, απαιτεί διεθνή συνεργασία, διαφάνεια και ανανεωμένη δέσμευση στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: η διατήρηση της ειρήνης δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα της ισχύος. Κακόβουλοι παράγοντες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Και αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, να διατηρήσουμε την αποτρεπτική δύναμη και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, πρέπει και εμείς να επενδύσουμε υπεύθυνα σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την άμυνα και την ασφάλεια, πάντα όμως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πάντοτε με δέσμευση για ανθρώπινη εποπτεία. Αυτό δεν είναι έκκληση για έναν νέο αγώνα εξοπλισμών, αλλά αναγνώριση του γεγονότος ότι η ειρήνη είναι δύσκολο να επιτευχθεί, είναι ακόμη πιο δύσκολο να διαφυλαχθεί και ότι το πιο δύσκολο απ’ όλα είναι να διατηρηθεί.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Οι επιλογές που κάνουμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επαναπροσδιορίσουν μόνο την ισορροπία δυνάμεων, αλλά θα καθορίσουν και αν η τεχνολογία θα γίνει δύναμη για την πρόοδο της ανθρωπότητας ή μοχλός απειλής για τον άνθρωπο. Το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως ανταποκρίθηκε κάποτε στις προκλήσεις των πυρηνικών όπλων και της διατήρησης της ειρήνης. Επομένως, πρέπει και τώρα να ανταποκριθεί για να διαχειριστεί την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ελλάδα πιστεύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν την ιστορική ευθύνη να χαράξουν μια πορεία όπου η καινοτομία ενισχύει την ειρήνη, η ευθύνη μετριάζει την ισχύ και η τεχνολογία εξυπηρετεί τις υψηλότερες επιδιώξεις της ανθρωπότητας. Ας φροντίσουμε ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην γίνει πηγή αντιπαλότητας και διχασμού, αλλά ακρογωνιαίος λίθος για έναν πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό κόσμο. Σας ευχαριστώ.

