Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο CNN και στην Κριστιάν Αμανπούρ παραχώρησε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μεταναστευτικό αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συζήτησης, με τον πρωθυπουργό να τονιζει τη σημασία της συνεργασίας με την Τουρκία. Πρόσθεσε δε, με αφορμή τους ελέγχους στα σύνορα της Γερμανίας, ότι «η λύση δεν είναι να υπερβούμε ή να παραβιάσουμε μονομερώς τους κανόνες της ζώνης Σένγκεν».

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και φυσικά στα ζητήματα που διαφωνούμε, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, να το κάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή ότι τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και να συνεργαζόμαστε σε ζητήματα όπως τη μετανάστευση και έχουμε σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό που θέλουμε, είναι να σταματήσουν οι βάρκες πριν μπουν στα δικά μας χωρικά ύδατα. Για να γίνει αυτό θέλουμε τη συνεργασία των τουρκικών αρχών και θα έλεγα ότι σημειώσαμε πρόοδο το τελευταίο έτος, δημιουργώντας καλύτερους διαύλους επικοινωνίας. Διότι η μετανάστευση είναι ένα τρομερό ζήτημα και δεν θέλουμε να το αφήσουμε στα χέρια των διακινητών και να αποφασίζουν εκείνοι ποιος θα μπει στην Ε. Ε. ή να τίθενται οι ζωές αυτών σε κίνδυνο.

Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τόσο ένα φράχτη όσο και μια μεγάλη πόρτα ανοιχτή. Είναι σημαντικό η Ε.Ε. να προασπίζει τα εξωτερικά της σύνορα. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν οι νομικές οδοί επ’ ωφελεία της μετανάστευσης με οργανωμένο τρόπο, τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, ήταν εκείνη η χώρα η οποία δέχτηκε εκατοντάδες γυναίκες από το Αφγανιστάν όταν η χώρα ήταν στο χείλος της κατάρρευσης.

Έχουμε λοιπόν ανθρωπιστικές ευαισθησίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε χώρες όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα, ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε εργάτες στην Ελλάδα, μπορούν να έρθουν νόμιμα, να μείνουν, να εργαστούν με ασφάλεια και δεν χρειάζεται να εκκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσω του Αιγαίου για να φτάσουν στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο μιας σύγχρονης πολιτικής στην Ε. Ε.

Η λύση δεν είναι να υπερβούμε ή να παραβιάσουμε μονομερώς τους κανόνες της ζώνης Σένγκεν. Εδώ μιλάμε για έναν συμβιβασμό που πρέπει να τεθεί σε πράξη».

Σε ερώτηση για την κατάσταση με τους μετανάστες στο Αιγαίο και τις παρεμβάσεις των ελληνικών αρχών, ο πρωθυπουργός είπε:

«Πρώτα απ όλα επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπήρχε καμία ανάμειξη της ελληνικής ακτοφυλακής χθες. Είναι ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν κάποιος θέλει να παραβεί τους κανόνες με άσχημο καιρό. Η ελληνική ακτοφυλακή παρενέβη για να κάνει μια έρευνα στο περιστατικό. Ταυτόχρονα, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αναχαιτίζουμε βάρκες τα θαλάσσια ύδατα και φυσικά όχι στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί τα σύνορα, όπως ξέρετε είναι αρκετά κοντά και συνεργαζόμαστε με την τουρκική ακτοφυλακή για να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στην Τουρκία με ασφάλεια.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν θέλουμε καμία βάρκα στη θάλασσα, καμία βάρκα σε ναυάγιο. Γιατί οι τουρκικές αυτές αρχές μπορούν να μας βοηθήσουν. Διότι έτσι μπορούμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε τραγωδία. Δεν θέλουμε απώλεια ζωών σε ένα επικίνδυνο ταξίδι και φυσικά εμείς δεν θέλουμε να καθορίζουν οι διακινητές ποιος θα κάνει αυτό το ταξίδι και ποιος όχι».

Σε ερώτηση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Καταστήσαμε σαφές προς τους Ισραηλινούς φίλους μας ότι υπάρχουν ευκαιρίες για κατάπαυση του πυρός. Και αυτές οι ευκαιρίες δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς. Εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει απελευθέρωση των ομήρων και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας επιπολασμός της καταστροφής, ενώ η Χεζμπολάχ θα βρίσκει πάντα ένα πάτημα να επιτίθεται στο Ισραήλ. Άρα μου φαίνεται ότι είναι και προς συμφέρον του Ισραήλ μια κατάπαυση του πυρός ως τάχιστα. Δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε φυσικά, ούτε να υπερτιμούμε την δική μας δύναμη. Όμως θέλω να τονίσω ότι είμαστε καλός φίλος του Ισραήλ και νομίζω ότι οι φίλοι πρέπει να μιλούν ανοιχτά, ακόμη και αν είναι μια σκληρή αλήθεια που πρέπει να ειπωθεί προς έναν φίλο, ενώ ταυτόχρονα εμείς ευθυγραμμίσουμε αντιστοίχως την ψήφο μας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Σε ερώτηση για την αποτυχία των ΗΠΑ να πετύχουν μία συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Πράγματι, η θητεία Μπάιντεν τελειώνει. Ίσως αυτή είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να κάνει οτιδήποτε, μπορεί, οτιδήποτε είναι δυνατόν για να τον σταματήσει. Διότι οι συνέπειες είναι δραματικές. Υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Κοιτάχτε τι γίνεται στην Ερυθρά. Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος στον κόσμο. Μας ανησυχεί σαφώς η ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ένα ελληνικό τάνκερ το οποίο δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι. Άρα υπάρχουν πολλές συνέπειες αυτής της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου και του αντίκτυπου στο κόστος ζωής, που είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για όλες τις δυτικές χώρες. Άρα, δεν είναι μόνο ένα ερώτημα, ένα ζήτημα για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους ή τους Λιβανέζους, αλλά είναι μια περιφερειακή διαμάχη με παγκόσμιες διαστάσεις».

Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Η Μεσόγειος, όπως ξέρετε, είναι μια κονίστρα της κλιματικής αλλαγής. Είδαμε πλημμύρες και στην Κεντρική Ευρώπη. Άρα η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Τι σημαίνει αυτό; Πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα, όχι μόνο στην άμβλυνση των φαινομένων, αλλά και στην προσαρμογή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες drones, τεχνητή νοημοσύνη για την ταυτοποίηση των μεγάλων πυρκαγιών ως τάχιστα και ταυτόχρονα τα πήγαμε καλά, με εξαίρεση μια μεγάλη πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά. Τα δάση που απωλέσαμε ήταν σημαντικά λιγότερα από άλλα έτη στο πιο θερμό καλοκαίρι. Άρα πρέπει να είμαστε στην προμετωπίδα, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία όταν κοιτούμε τους πόρους που έχουμε διαθέσιμους στην Ευρώπη. Επικεντρωνόμαστε στην πράσινη συμφωνία, αλλά επικεντρωνόμαστε πολύ λίγο στη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή. Διότι αφ’ ης στιγμής μας χτυπήσουν αυτές οι αλλαγές. Μιλάμε για κάτι καταστροφικό, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε μιλάμε για μεγάλες πλημμύρες και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ως Ευρώπη για να πείσουμε τους πολίτες μας ότι στο μονοπάτι προς την κλιματική ουδετερότητα θα είμαστε δίπλα τους εάν επέλθει μια καταστροφή».

Σχετικά με το Green Deal, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η πράσινη συμφωνία, είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά δεν μπορεί να επέλθει εις βάρος της βιομηχανίας ή της διολίσθησης της ποιότητας ζωής. Τι σημαίνει αυτό; Αν πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, δεν θα το έλεγα παραβιάσεις, θα έλεγα κάποιες ρεαλιστικές προσαρμογές. Ας γίνει, ας συμβεί και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σε ερώτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, «Πρώτα απ όλα, ας συμφωνήσουμε ότι νομίζω πως είναι σημαντικό για την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά αυτά τα γλυπτά να βρίσκονται στην Αθήνα μαζί με τα υπόλοιπα. Γιατί μιλάμε για επανένωση και όχι για επιστροφή. Δεν είναι το ίδιο χριστιανός και χρησιμοποιεί μια αναλογία. Αν κόψουμε την Μόνα Λίζα και μισή, βρίσκεται στο Λούβρο, μισή στο Βρετανικό Μουσείο.Αυτό θα είναι ωραίο; Έχουμε λοιπόν συζητήσεις καλή τη πίστει με το Βρετανικό Μουσείο. Νομίζω ότι η νέα βρετανική κυβέρνηση ίσως να είναι πιο ανοιχτή, αν και δεν εναπόκειται σε εκείνους η απόφαση ώστε αμοιβαίως να υπάρξει μια διευθέτηση και μια συμφωνία που θα επιτρέψει την επανένωση των Γλυπτών και τη δυνατότητα όλων μας να τα βλέπουμε κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα, εκεί όπου πάντοτε ανήκαν. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή επιχειρηματολογία και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Είμαι αισιόδοξος. Έχουμε περιμένει 200 χρόνια, αλλά σαφώς είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι επιτακτικό για εμάς. Είναι πολύ ψηλά στη δική μου ατζέντα».

