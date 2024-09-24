«Ο κ. Τσίπρας, μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, έχασε τη μία εκλογική διαδικασία μετά την άλλη, αποδοκιμάστηκε μαζικά από τους πολίτες, τόσο ως πρωθυπουργός, όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρέδωσε ένα κόμμα υπό κατάρρευση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Αφού αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, ας ασχοληθεί πρώτα με τα του οίκου του, ας κάνει τη γενναία αυτοκριτική του για τα όσα έκανε στη χώρα και στο κόμμα του και μετά τοποθετείται για την κυβέρνηση. Είμαστε εδώ να του απαντήσουμε», επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.